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Erdoğan'dan Yeni Zelanda Saldırısına Tepki: İslam Karşıtlığındaki Bu Yeni Örneği Kınıyorum

15.03.2019 10:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda’da Müslüman nüfusu hedef alan saldırıya ilişkin ilk açıklamasını Twitter aracılığıyla yaptı ve “İslam karşıtlığının yeni bir örneği olan bu acı hadiseyi” kınadığını bildirdi

Erdoğan'dan Yeni Zelanda Saldırısına Tepki: İslam Karşıtlığındaki Bu Yeni Örneği Kınıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda’da Müslüman nüfusu hedef alan saldırıya ilişkin ilk açıklamasını Twitter aracılığıyla yaptı ve “İslam karşıtlığının yeni bir örneği olan bu acı hadiseyi” kınadığını bildirdi.

Erdoğan, Yeni Zelanda’da ölüm ve yaralanmalara yol açan saldırıya ilişkin ilk değerlendirmesinde “Nur Camii’ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum” ifadelerini kullandı. Erdoğan açıklamasının devamında “Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Maalesef dünyada yükselmekte olan ırkçılık ve İslam karşıtlığının yeni bir örneği olarak yaşanan bu acı hadiseden dolayı İslam dünyasına ve Yeni Zelanda halkına ülkem ve şahsım adına başsağlığı diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Twitter aracılığıyla yaptığı saldırıya ilişkin açıklamasında Yeni Zelanda’daki saldırıyı İslam karşıtlığı kaynaklı bir gelişme olarak yorumladı. Kalın, “Nur Camii’ne yapılan ırkçı ve faşist saldırıda onlarca kişi hunharca katledildi. Saldırıyı şiddetle kınıyor, ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir. İslam ve Müslüman karşıtı İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık bu söylemlere karşı sesini yükseltmeli ve İslamofobik faşist terörizme dur demelidir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Twitter’da İngilizce paylaştığı mesajında, Yeni Zellanda’daki terör kurbanları ve yakınları için dua ettiklerini vurgulayarak, “Her türlü terörizme karşı artık birleşme zamanı” çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, yine Twitter’dan paylaştığı açıklamasında, İslam karşıtlığı siyasetçiler ve medyanın rolüne dikkat çekti. Çavuşoğlu, "Christchurch şehrinde iki camiye yapılan barbar terör saldırısını lanetliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu hain saldırıda sadece faillerin değil Batı’da çığ gibi büyüyen İslam karşıtlığını ve nefreti körükleyen siyasilerin ve medyanın da aynı derecede sorumluluğu vardır" dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sanane müslümanlardan bop eşbaşkanı sen yüce Türklere yönelik olan yazılara cevap ver camideki ölülere değil
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