Erdoğan’dan Yerel Seçimler için Kayyum Uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından bir dizi açıklama yaptı. Erdoğan, yerel seçimlerle ilgili olarak, ‘‘Mart seçimleri geliyor. Bu seçimlerde, teröre bulaşmış olanlar sandıktan çıkarsa, anında gereğini yapıp, kayyum tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz’’ dedi.
Erdoğan, ‘‘Terör saldırılarının da son günlerde yoğunlaşan ekonomik saldırların hedefi bellidir. Bu provokasyonların Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü engellemekten başka bir gayesi yoktur. Biz kuklaları da kuklacıları da çok iyi biliyoruz. Kimin kimle hangi pazarlıklara giriştiğini de gayet iyi biliyorum. Bu kuşatma girişimlerine asla boyun eğmeyeceğiz’’ diye konuştu.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL kapsamında çıkartılan KHK’lardan bir tanesi de İçişleri Bakanlığı'na belediyelere kayyum atama yetkisi vermişti.
Barış ve Demokrasi Partisi’nin adının değişmesiyle kurulan Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) yönettiği 102 belediyeden 94'üne kayyum atandı.
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