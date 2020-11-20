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Erdoğan’dan Yine ‘‘Acı Reçete’’ Mesajı

20.11.2020 14:40 | Son Güncelleme:
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Erdoğan’dan Yine ‘‘Acı Reçete’’ Mesajı

Cumhurbaşkanı “ Milletimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için bugün almamız gereken tedbirler neyse onları hayata geçirmekten kaçınmıyoruz. Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız" dedi.

Yeni ekonomi yönetiminin işbaşına gelmesinin ardından dün, Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun aldığı faiz artırımı kararıyla, finansal istikrar merkezli sadeleştirme politikası, hem piyasadan hem de iş dünyasından destek almış görünüyor.

Dün son on yılın en yüksek ikinci faiz artışıyla politika faizini yüzde 15’e yükselten Merkez Bankası, bugün de haftalık swap işlemlerinde kullanılan Türk lirası faizini yüzde 13,25'ten yüzde 15'e çıkarttı.

Merkez Bankası’nın bu hamlelerinin ardından dolar/TL kuru 7,58-7,60 aralığında işlem görüyor.

TÜSİAD: ‘‘Türk lirasına olan güvenin tesis edilmesi için öngörülebilir ve sürdürülebilir iktisat politikalarına ihtiyaç var’’

‘‘Patronlar kulübü’’ olarak bilinen TÜSİAD, Merkez Bankası’nın toplantısı sonrası yayınladığı mesajda; bankanın fiyat istikrarını ve finansal istikrarı sağlamak için atmış olduğu adımın yeni bir döneme girildiğini gösteren önemli bir işaret olduğunu ifade ederken kurumların bağımsızlığının ve liyakata dayalı yönetim anlayışının, ekonomiye güveni arttıracağının altını çizdi.

Açıklamada ‘‘Enflasyonla mücadelede atılacak olan her adım, finansal piyasalarla olan ayrışmanın yerini piyasa ile uyumlu bir sürece bırakacak, ekonomimizi ve orta vadeli istihdam gelişimini destekleyecektir. TCMB politikası ve enflasyonla mücadele, Türkiye ekonomisinin geçmiş olduğu bu zor dönemdeki sorunlardan yalnızca bir tanesidir. TL’ye olan güvenin tesis edilmesi ve ekonominin yeniden sağlam temellere oturması için, serbest piyasa ilkelerine uygun, öngörülebilir ve sürdürülebilir iktisat politikalarına ihtiyaç vardır. Kurumların bağımsızlıklarının ve liyakata dayalı yönetim anlayışının güçlendirilmesi gerekmektedir. Kısa vadede piyasa güvenini tam anlamıyla sağlamak için gerekli adımların istikrarlı bir şekilde atılacağına inanıyoruz’’ ifadelerine yer verildi.

Erdoğan: ‘‘Türkiye'yi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır, aksi taktirde bu bedelleri ödemeye devam edeceğiz’’

Merkez Bankası’nın faiz artırım kararı öncesi, iş dünyasının en güçlü temsilcisi olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği toplantısına katılarak “yeni dönem”in ekonomik çerçevesini çizip destek arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün de muhafazakar iş çevresi olarak bilinen MÜSİAD’ın, Expo 2020 etkinliğinde, hem planlanan reform süreçleri hakkında bilgi verdi hem de Merkez Bankası’nın faiz artışına nasıl baktığını ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı “Yeni reformlar ve atılımlar için hazırlıklar yapıyoruz. Milletimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için bugün almamız gereken tedbirler neyse onları hayata geçirmekten kaçınmıyoruz. Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız. Dün yapılan faiz artırımı kararını bu çerçevede değerlendiriyoruz. Asıl hedefimiz enflasyonu en kısa sürede önce tek haneli rakamlara ardından orta vadeli hedeflerimizdeki seviyeye düşürerek faizlerin de buna uygun şekilde aşağı inmesini temin etmektir. Bunu başardığımızda, kurun da istikrara kavuşacağına düşünüyorum. Türkiye'yi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır. Aksi halde sürekli bu tartışmaları yaşamak ve bu bedelleri ödemek zorunda kalacağız” dedi.

Erdoğan, faiz ve enflasyonu ‘‘kronik sancı’’ olarak niteledi

Cumhurbaşkanı, iş dünyasından yurtdışındaki tasarruflarını Türkiye’ye getirmelerini de istedi.

Erdoğan “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu böyle bilelim. Enflasyon sebep değildir. Faiz netice değildir, kendimizi aldatırız. Ve faiz her şeyden önce bir defa paradan para kazanmak suretiyle, insanları sömürmektedir. Yeni ekonomi yönetimimizle birlikte tüm mesaimizi ve tüm dikkatimizi bu konuya hasrederek ülkemizi, bu kronik sancıdan inşallah kurtaracağız. Yurtdışındaki tasarrufları ülkemize getirmeliyiz. Varlık barışı konusunda adımlar attık. Yastık altı, yurt içi yurt dışı, bunları hiçbir sorguya tabi olmadan kayıt altına almamız yeni bir ufuk sağlayacaktır. Paran mı var? İstihdam. Paran mı var? Yatırım. Paran mı var? üretim ve ihracat. Bu dörtlü mekanizmayı çalıştırmamız gerekiyor” diye konuştu.

‘‘Yeni anayasayı CHP’nin oyunbozanlığıyla neticeye ulaştıramadık ama ülkemizde hukuka erişimi kolaylaştırdık’’

Reform süreciyle ilgili açıklamalarda da bulunan Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin 2012 yılında yeni anayasa yapma fırsatını CHP yüzünden kaçırdığını da dile getirdi.

Erdoğan “Yeni bir anayasa yapmak için kolları sıvadık. CHP'nin oyunbozanlığı sebebiyle neticeye ulaşamadık. Bizimle birlikte yeni anayasa hazırlamaktan kaçanların, daha sonra karanlık mahfillerde başka gayretler içerisine girdikleri ortaya çıktı. Böylece başlattığımız yeni anayasa çalışmasının, neden akamete uğradığı da aleniyet kazandı. Ülkemizde hukuka erişimi kolaylaştırdık. Hak ve özgürlük alanlarını, olabildiği kadar genişleterek mili ve beraberliğimizi tahkim ettik. Ülkemizin makro ekonomik görünümünü çok ilerilere taşıdık. Biz, reformlara ara vermedik. Değişim iradesini hiç elden bırakmadık. Burada sadece son iki yılda, hukuk ve ekonomide gerçekleştirdiğiniz iki büyük atılımla, kapsamlı bir yargı reform strateji belgesi hazırladık. Meclisimizde, 3 ayrı reformu kayda geçirdik. Şimdi de yeni reformlar ve atılımlar için hazırlılar yapıyoruz. Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız” diye konuştu.

Yeni yargı paketleriyle ilgili hazırlıklar sürdüğünü de açıklayan Cumhurbaşkanı, insan hakları eylem planını da iş dünyası ve azınlıklarla istişarelerle hayata geçireceklerini belirtti.

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