Erdoğan’dan YPG Koşullu Barış Pınarı Harekatı’nı Durdurma Teklifi

Yurtdışı temasları nedeniyle yeni yasama döneminde Salı günleri düzenlenen parti grup toplantılarında konuşma yapamayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün teamül dışı düzenlenen toplantıda milletvekillerine hitap etti.

Cumhurbaşkanı, konuşmasında başta ABD, Avrupa Birliği ve Arap Ligi olmak üzere birçok uluslararası örgüt ve devletin tepki gösterdiği Barış Pınarı Harekatı’nın daha önce ABD Başkanı’nın kendisine dile getirdiği 444 kilometre eninde ve 32 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge oluşturulana dek devam edeceğini söyledi.

Erdoğan, ‘‘Barış Pınarı Münbiç’ten Irak sınırına ulaşana kadar sürecek. Bu konuda hiçbir istisnamız, hiçbir tereddüdümüz, hiçbir açık kapımız yoktur. 30

