Erdoğan’dan Yunanistan ve Rum Kesimi’ne Mesajlar

Erdoğan, ‘‘Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını ve çıkarlarını gözetmeye hiçbir planın hayata geçme şansı olmadığını duruşumuzla gösterdik. Bölgede sondaj yapan Yavuz gemimiz bir süredir sürdürdüğü bakımı çalışma sonrası limana yanaştı. Bakımını bitirip Akdeniz’e açılacak bu gemimizin güvenliğini donanmamız sağlıyor. Aynı şekilde Oruç Reis sismik araştırma gemimiz de bakım çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden Akdeniz'deki görevine döndü. Barbaros Hayretin Paşa gemimiz ise Akdeniz'deki sismik araştırma çalışmalarına zaten devam ediyor. Avrupa Birliği ve NATO platformlarında yürütülen görüşmelerdeki sözlerini tutmayan Yunanistan'a ve Kıbrıs Rum Kesimi’ne hak ettikleri cevapları sahada vermeyi sürdüreceğiz’’ dedi.

Eylül ayının başında Antalya’ya dönen Oruç Reis sismik araştırma gemisi, 12 Ekim’de ilan edilen NAVTEX’le 22 Ekim’e kadar çalışmalar yapmak üzere yeniden Doğu Akdeniz’e döndü.

Türkiye hem Yunanistan’la münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı anlaşmazlığı yaşadığı Akdeniz’de hem de Karadeniz’de sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerini sürdürüyor.

'‘Cumartesi günü Karadeniz’deki yeni rezerv miktarını açıklayacağız’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce 320 milyar metreküplük rezerv bulunduğu açıklanan Karadeniz’deki sondaj sahalarıyla ilgili hafta sonu yeni bir güncelleme yapılacağını da duyurdu.

Erdoğan, ‘‘Ülkemizin sondaj filosuna kattığımız son gemi olan Kanuni, bakım çalışmalarının bitmesinin ardından, Karadeniz'deki görevi için yola çıktı. Önce İstanbul'a, ardından Zonguldak'a uğrayarak belirlenen sondaj sahasına ulaşacak Kanuni gemimizin faaliyetlerinden de müjdeli haberler bekliyoruz. Fatih sondaj gemisinin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi haberinin milleti adeta sevince boğmuştu. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından yeni müjdeler geliyor. İnşallah Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek, hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız’’ diye konuştu.

‘‘En büyük ticaret ortağımız AB ile inşallah sıkıntıları gidereceğiz’’

Cumhurbaşkanı, Türk ekonomisinin Corona virüsü salgınına rağmen son birkaç aydır çok pozitif işaretler verdiğini de ifade etti.