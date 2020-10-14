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Erdoğan’dan Yunanistan ve Rum Kesimi’ne Mesajlar

14.10.2020 22:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’’Avrupa Birliği ve NATO platformlarında yürütülen görüşmelerdeki sözlerini tutmayan Yunanistan'a ve Kıbrıs Rum Kesimi’ne hak ettikleri cevapları sahada vermeyi sürdüreceğiz’’ dedi

Erdoğan’dan Yunanistan ve Rum Kesimi’ne Mesajlar

Türkiye hem Yunanistan’la münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı anlaşmazlığı yaşadığı Akdeniz’de hem de Karadeniz’de sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerini sürdürüyor.

Eylül ayının başında Antalya’ya dönen Oruç Reis sismik araştırma gemisi, 12 Ekim’de ilan edilen NAVTEX’le 22 Ekim’e kadar çalışmalar yapmak üzere yeniden Doğu Akdeniz’e döndü.

AKP’nin meclis grubunda bugün milletvekillerine hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgede sondajlar yapan Yavuz gemisinin de geri dönüş hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

Erdoğan, ‘‘Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını ve çıkarlarını gözetmeye hiçbir planın hayata geçme şansı olmadığını duruşumuzla gösterdik. Bölgede sondaj yapan Yavuz gemimiz bir süredir sürdürdüğü bakımı çalışma sonrası limana yanaştı. Bakımını bitirip Akdeniz’e açılacak bu gemimizin güvenliğini donanmamız sağlıyor. Aynı şekilde Oruç Reis sismik araştırma gemimiz de bakım çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden Akdeniz'deki görevine döndü. Barbaros Hayretin Paşa gemimiz ise Akdeniz'deki sismik araştırma çalışmalarına zaten devam ediyor. Avrupa Birliği ve NATO platformlarında yürütülen görüşmelerdeki sözlerini tutmayan Yunanistan'a ve Kıbrıs Rum Kesimi’ne hak ettikleri cevapları sahada vermeyi sürdüreceğiz’’ dedi.

'‘Cumartesi günü Karadeniz’deki yeni rezerv miktarını açıklayacağız’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce 320 milyar metreküplük rezerv bulunduğu açıklanan Karadeniz’deki sondaj sahalarıyla ilgili hafta sonu yeni bir güncelleme yapılacağını da duyurdu.

Erdoğan, ‘‘Ülkemizin sondaj filosuna kattığımız son gemi olan Kanuni, bakım çalışmalarının bitmesinin ardından, Karadeniz'deki görevi için yola çıktı. Önce İstanbul'a, ardından Zonguldak'a uğrayarak belirlenen sondaj sahasına ulaşacak Kanuni gemimizin faaliyetlerinden de müjdeli haberler bekliyoruz. Fatih sondaj gemisinin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi haberinin milleti adeta sevince boğmuştu. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından yeni müjdeler geliyor. İnşallah Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek, hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız’’ diye konuştu.

‘‘En büyük ticaret ortağımız AB ile inşallah sıkıntıları gidereceğiz’’

Cumhurbaşkanı, Türk ekonomisinin Corona virüsü salgınına rağmen son birkaç aydır çok pozitif işaretler verdiğini de ifade etti.

Erdoğan, ‘‘Sanayi ve ihracatta salgın döneminin aşıldığı yönünde veriler açıklanıyor. Eylül ayı ihracatımız 16 milyar dolar üzerine çıkarak rekor kırmıştı. Dün de sanayi üretimi artışında Singapur’un ardından ikinci sırada yer aldığımız Ağustos ayı rakamları ilan edildi. Bu gelişmeler beraberinde istihdamda toparlanmayı da getiriyor. Küresel ekonomi değerlendirmeleri, Türkiye’nin üretim ve tedarik pastasından aldığı payın artacağını söylüyor. En büyük ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği içinde üretim ve tedarik konusunda hızlı bir yükselişe geçmiş bulunuyoruz. İnşallah Avrupa Birliği ile aramızdaki sıkıntıları en kısa sürede suhuletle neticelendirerek bu olumlu grafiği daha da yükselteceğiz’’ ifadelerini kullandı.

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