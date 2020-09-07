Erdoğan’dan Yunanistan’a: "Korkarım Bedelini Ağır Ödemezler"

Son dönemde her Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası gazetelere basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, bu geleneğe bugün de devam etti. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, ‘‘Doğu Akdeniz’de oyunları bozduk’’ diyerek, Türkiye’nin kararlı siyasetinin süreceği mesajını verdi. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kararlı ve aktif bir politika izlemeyi sürdüreceğini ifade eden Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Suriye ve Libya’da iyi sınav veremediğini söylediği Avrupa Birliği ülkelerini Doğu Akdeniz’de tutarlı bir çizgi izleme çağrısında bulunurken Yunanistan’ı da bir kez daha uyardı. Erdoğan’dan Yunanistan’a ‘‘Kırık dökük askeri güçleriyle efelenenler’’ tepkisi Erdoğan, ‘‘Son günlerde Doğu Akdeniz'de ve Ege'de tarihten ibret almadan, Türkiye'nin hakkını ve hukukunu hiçe sayarak emrivaki yapmaya çalışanlar da eninde sonunda bu gerçeği kabullenecektir. Kendi vatandaşlarının güvenliğini ve refahını tehlikeye atma pahasına Türkiye'nin karşısına dikilenler için o kadar açık söylüyorum; anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler. Her fırsatta anlaşmazlıkları müzakereyle konuşmayla görüşmeyle çözmeden yana olduğumuzu söylüyoruz, bizimle masaya oturmak yerine kırık dökük askeri güçleriyle efelenenlere en azından son 4 yıldaki diplomasi çalışmalarımızı ve askeri hareketlerimizi iyi incelemelerini tavsiye ediyorum. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bu konuda haklı haksız, ahlaklı ahlaksız, ayrımı yapmadan kör bir taassupla ülkemize karşı tavır alanları da hakkaniyete ve sağduyuya davet ediyorum’’ dedi.

‘‘Geçmişte Türkiye'yi sürekli küçümseyenler, aynı tavrı sürdüremeyeceklerini görünce daha da azgınlaştı’’ Erdoğan’a göre, Batılı ülkeler yalnız Doğu Akdeniz’de değil Suriye’de de Türkiye’nin karşısında yer alıyor. ‘‘Güney sınırlarımızın güvenliği için harekete geçtiğimizde bölgede çıkarı olan pek çok ülkeyle karşı karşıya geldik. Zahirde birbirleriyle kavga halinde gözüken ülkelerin sırf Türkiye'nin önünü kesmek için Suriye'de nasıl ortak senaryolar geliştirip uyguladıklarına şahit olduk. Tüm bunlara rağmen güney sınırlarımızı güvenlik altına aldığımızda ise ülkemizi sürekli haksız ithamlarla karalamaya çalışan bir mekanizmayı karşımızda bulduk. BM zemini başta olmak üzere, uluslararası kurallara uygun şekilde yaptığımız anlaşmalara dayalı olarak yürüttüğümüz faaliyetlere karşı sergilenen haksız ve hukuksuz girişimleri esefle izledik. Geçmişte Türkiye'yi sürekli küçümseyenler, önemsiz görenler aynı tavrı sürdüreceklerini veyahut da sürdüremeyeceklerini görünce daha da azgınlaştı.’’

Erdoğan: ‘‘Kafeler denetlenecek, toplu taşımada ayakta yolcu olmayacak, maske takmayanların cezaları tahsil edilecek’’ Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında Corona salgını ile ayrıntılı değerlendirmelerde de bulundu. Türkiye’de Corona vakaları ve vefat sayılarındaki artış sürüyor. 7 Eylül itibariyle günlük hasta sayısı 1703’e yükselirken vefat sayısı da düne göre 3 artışla 53’ten 56’ya çıktı. Bu sayılar Türkiye’nin vefat sayısında yeniden Mayıs başına (7 Mayıs-57 vefat) döndüğünü gösteriyor. Erdoğan, ‘‘Salgın ülkemizle birlikte dünyayı tehdidini sürdürüyor. Yer küredeki hiçbir yerin bu salgından kurtulamadığı anlaşılıyor. Ölü sayılarının bini geçtiği ülkeler var. Avrupa ülkelerinin bazıları salgının 2. dalgasıyla boğuşuyor. Ülkemiz aldığımız tedbirler sayesinde daha iyi noktada bulunuyor. Vaka ve ölümlerden derin üzüntü duyuyoruz. Vatandaşlarımızın kurallara sıkı bir şekilde riayet etmesini diliyoruz. Kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı bir şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Maske kullanımı başta olmak üzere kesilen cezalar muhakkak tahsil edilecektir’’ dedi.