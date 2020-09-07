Erdoğan’dan Yunanistan’a: "Korkarım Bedelini Ağır Ödemezler"

Son dönemde her Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası gazetelere basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, bu geleneğe bugün de devam etti. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, ‘‘Doğu Akdeniz’de oyunları bozduk’’ diyerek, Türkiye’nin kararlı siyasetinin süreceği mesajını verdi.
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kararlı ve aktif bir politika izlemeyi sürdüreceğini ifade eden Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Suriye ve Libya’da iyi sınav veremediğini söylediği Avrupa Birliği ülkelerini Doğu Akdeniz’de tutarlı bir çizgi izleme çağrısında bulunurken Yunanistan’ı da bir kez daha uyardı.
Erdoğan’dan Yunanistan’a ‘‘Kırık dökük askeri güçleriyle efelenenler’’ tepkisi
Erdoğan, ‘‘Son günlerde Doğu Akdeniz'de ve Ege'de tarihten ibret almadan, Türkiye'nin hakkını ve hukukunu hiçe sayarak emrivaki yapmaya çalışanlar da eninde sonunda bu gerçeği kabullenecektir. Kendi vatandaşlarının güvenliğini ve refahını tehlikeye atma pahasına Türkiye'nin karşısına dikilenler için o kadar açık söylüyorum; anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler. Her fırsatta anlaşmazlıkları müzakereyle konuşmayla görüşmeyle çözmeden yana olduğumuzu söylüyoruz, bizimle masaya oturmak yerine kırık dökük askeri güçleriyle efelenenlere en azından son 4 yıldaki diplomasi çalışmalarımızı ve askeri hareketlerimizi iyi incelemelerini tavsiye ediyorum. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bu konuda haklı haksız, ahlaklı ahlaksız, ayrımı yapmadan kör bir taassupla ülkemize karşı tavır alanları da hakkaniyete ve sağduyuya davet ediyorum’’ dedi.
‘‘Geçmişte Türkiye'yi sürekli küçümseyenler, aynı tavrı sürdüremeyeceklerini görünce daha da azgınlaştı’’
Erdoğan’a göre, Batılı ülkeler yalnız Doğu Akdeniz’de değil Suriye’de de Türkiye’nin karşısında yer alıyor.
‘‘Güney sınırlarımızın güvenliği için harekete geçtiğimizde bölgede çıkarı olan pek çok ülkeyle karşı karşıya geldik. Zahirde birbirleriyle kavga halinde gözüken ülkelerin sırf Türkiye'nin önünü kesmek için Suriye'de nasıl ortak senaryolar geliştirip uyguladıklarına şahit olduk. Tüm bunlara rağmen güney sınırlarımızı güvenlik altına aldığımızda ise ülkemizi sürekli haksız ithamlarla karalamaya çalışan bir mekanizmayı karşımızda bulduk. BM zemini başta olmak üzere, uluslararası kurallara uygun şekilde yaptığımız anlaşmalara dayalı olarak yürüttüğümüz faaliyetlere karşı sergilenen haksız ve hukuksuz girişimleri esefle izledik. Geçmişte Türkiye'yi sürekli küçümseyenler, önemsiz görenler aynı tavrı sürdüreceklerini veyahut da sürdüremeyeceklerini görünce daha da azgınlaştı.’’
Erdoğan: ‘‘Kafeler denetlenecek, toplu taşımada ayakta yolcu olmayacak, maske takmayanların cezaları tahsil edilecek’’
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında Corona salgını ile ayrıntılı değerlendirmelerde de bulundu.
Türkiye’de Corona vakaları ve vefat sayılarındaki artış sürüyor. 7 Eylül itibariyle günlük hasta sayısı 1703’e yükselirken vefat sayısı da düne göre 3 artışla 53’ten 56’ya çıktı. Bu sayılar Türkiye’nin vefat sayısında yeniden Mayıs başına (7 Mayıs-57 vefat) döndüğünü gösteriyor.
Erdoğan, ‘‘Salgın ülkemizle birlikte dünyayı tehdidini sürdürüyor. Yer küredeki hiçbir yerin bu salgından kurtulamadığı anlaşılıyor. Ölü sayılarının bini geçtiği ülkeler var. Avrupa ülkelerinin bazıları salgının 2. dalgasıyla boğuşuyor. Ülkemiz aldığımız tedbirler sayesinde daha iyi noktada bulunuyor. Vaka ve ölümlerden derin üzüntü duyuyoruz. Vatandaşlarımızın kurallara sıkı bir şekilde riayet etmesini diliyoruz. Kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı bir şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Maske kullanımı başta olmak üzere kesilen cezalar muhakkak tahsil edilecektir’’ dedi.
İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgelerle salgın tedbirlerini en iyi şekilde aldığını belirten Cumhurbaşkanı, asıl işin vatandaşta olduğunu vurguladı.
Erdoğan, ‘‘Kalabalık etkinliklerden uzak durmadığımız sürece ne açtığımız hastaneler ne cezai tedbirler tek başına bizi virüsten koruyabilir. Sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte soğuk algınlığı gibi hastalıklar üzerine binmeden günlük vaka sayılarını 100’ün altına vefat sayısını mümkünse sıfıra indirmeliyiz. Tüm dünyanın gıpta ile baktığı genel sağlık sigorta sisteminin ve sağlık alt yapımızın gücünü bir kez daha test etme imkanı bulduk. ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasında toplanan 2 milyar 76 milyon liralık meblağı sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonu üzerinden hane başı biner liralık ödemelerle vatandaşlarımıza aktarıyoruz. Normal çalışma düzeneğine geçen işverenlerimize de 3 aya kadar asgari ücret üzerinden sigorta prim desteği vererek faaliyetlerini devam ettirmeye teşvik ediyoruz’’ diye konuştu.
Erdoğan’dan yüz yüze ve uzaktan eğitim ‘‘birlikte yapılacak’’ mesajı
Salgının başladığı günden beri ilk, orta ve yüksek eğitim kademelerinde uzaktan eğitim sisteminin en iyi şekilde idame ettirildiğini savunan Cumhurbaşkanı, yeni eğitim öğretim döneminde de salgın şartları dikkate alınarak hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimin birlikte gerçekleştirileceği bir sistemle eğitimin devam edeceğini söyledi.
Erdoğan, ‘‘Ailelerin tercihine göre, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterebilecektir. Özellikle üretimde gerçekten güçlü altyapısı, yetişmiş insan gücü, sürekli gelişen teknolojiyle Türkiye'nin önünde yepyeni bir dönemin açıldığına inanıyoruz’’ dedi.