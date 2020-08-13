Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj

Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili mesajlar da verdi.Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında gerilim artarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel başkanı olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 19'uncu kuruluş yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada Yunanistan'a sert mesajlar verdi. Doğu Akdeniz'de sismik araştırma yapan Oruç Reis gemisi ile ilgili olarak, "Kuzey Irak'ta, Suriye'de, Libya'da ve Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz harekatlarla bu saldırılara karşı cevabımızı anladıkları dilden verdik. Bugün de verdik! Ve kendilerine söyledik. Bakın bizim Oruç Reisimize sakın saldırmayın. Eğer Oruç Reis'e saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konunun içeriği ile ilgili herhangi bir detay vermedi ancak Yunan medyasında, bir Türk fırkateyni ile Yunan fırkateyni arasında çarpışma yaşandığına dair haberler yer aldı. Başka bir haberde ise bir Yunan fırkateynin Oruç Reis gemisini taciz ettiği iddia edildi. Söz konusu haberler Türk ve Yunan resmi makamları tarafından teyit edilmedi. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, partisinin kuruluş yıl dönümü etkinliğinden önce, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.