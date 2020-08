Erdoğan’dan Yunanistan’ı Korsanlıkla Suçladı

Cumhurbaşkanı ‘‘Bizans’ın varisliğine bile layık olamayanların, bugün yine arkalarına Avrupalıları alarak korsanlık peşinde koşmaları, tarihten ibret almadıklarının işaretidir. Anadolu’yu perişan bir şekilde terk etmek zorunda kalanlar, şimdi Ege'de sahte kabadayılık peşinde koşmaları, mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değil. Türkiye’nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını, herkesin görmesini istiyoruz. Hiçbir zaman zalime boyun eğmedik. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi çirkin kumpasa yönelirlerse yönelsinler. Her defasında milyonları karşılarında bulacaklar’’ dedi.

‘‘Sabrımızı sınamak isteyen ya karşımıza çıksın ya da çekilsin’’

Erdoğan daha önce çeşitli açıklamalarında da dile getirdiği gibi Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’deki çıkarlarından hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğini, Türkiye’nin sabrının sınanmaması gerektiğini yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘‘Ekonomik ve askeri olarak her şeyi yapmaya hazırız. Türkiye’nin artık sabrı sınanacak bir ülke olmadığını herkes görecek. Yaparız diyorsak, yaparız. Bedeli ne ise öderiz. Çünkü biz bu topraklarda misafir değiliz. Yaparız ve bedelini öderiz. Varsa yapmak isteyen karşımıza çıksınlar. Yoksa çekilsinler, biz işimizi yapalım. Bu topraklarda bin yıldır yaşadıklarımızı, bu Malazgirt ruhuyla koruduk. İstiklal harbinde, 7 düvele karşı bu ruhla kazandık. 15 Temmuz’da da bu ruhla mücadele ettik. Bin yıldır Anadolu'nun her kesimin kalbinde kurulan o köprü, sonsuza kadar kalacaktır. Bin yıldır bu hukuku bozmaya çalışanlar, emellerine ulaşamadılar. Her defasında milyonları, karşılarında tek yürek olarak buldular. Çünkü biz bu toprakların emanetçisi değil sahibiyiz’’ dedi.

Erdoğan, dün de Ahlat’taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde çevre şehirlerin valileriyle bir araya geldi.