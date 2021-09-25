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Erdoğan'dan 'yurt tartışması'na yanıt: Üniversite öğrencileriyle alakalı çirkin bir kampanya sürdürülüyor

25.09.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetin "herkese arzu ettiği standartta hayatını sürdürme imkanları sağladığını" söyledi. Erdoğan, yurt bulamayan öğrencilerin sürdürdükleri 'parkta yatma' eylemine tepki göstererek, "Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor" dedi.

Erdoğan'dan 'yurt tartışması'na yanıt: Üniversite öğrencileriyle alakalı çirkin bir kampanya sürdürülüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetin "herkese arzu ettiği standartta hayatını sürdürme imkanları sağladığını" belirtti ve "Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor" dedi.

Yurt bulamayan öğrencilerin sürdürdükleri 'parkta yatma' eylemine tepki gösteren Erdoğan, "İktidara geldiğimizden bu yana yurt kapasitelerini hiçbir dönemde olmadığı kadarıyla tırmandıran neredeyse 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip olan bir iktidarız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, "İlgisi alakası olmayan kişileri güya bankların üzerine yatırarak Türkiye'de şu anda yurt yokmuş diye yalan yanlış kampanyalar sürdürülüyor. Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan. Bizim yurtlarımız ortada" ifadesini kullandı.

Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ve Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Tanıtım Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Kimsenin kendisini sahipsiz hissetmeyeceği bir sistem kurduk" ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin sosyal yardım bütçesi göreve geldiğimizde 2 milyar liraydı" diyen Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl bu rakam 69 milyar lirayı buldu. 19 yılda verdiğimiz sosyal desteklerin tutarı 434 milyar liraya ulaştı" diye devam etti.

Erdoğan, "Yaklaşık 2 milyon vatandaşımız kendilerine devlet tarafından verilen sosyal yardım kartları ile ihtiyaçlarını karşılıyor" dedi ve ekledi:

"İnşallah hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek 84 milyonun tamamını güvenli, huzurlu, müreffeh ülkede yaşayan mutlu bireyler haline getireceğiz.

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