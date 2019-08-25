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Erdoğan'dan Zafer Haftası mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.08.2019 16:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "30 Ağustos'ta elde edilen destansı zaferle birlikte hepimizin ortak mirası olan Cumhuriyetimizin temelleri atılmıştır" - "Tarih boyunca birlik ve beraberliğimizi yıkmaya tevessül eden her türlü girişimi, her türlü saldırıyı boşa çıkaran aziz milletimiz, 1071'de Malazgirt Zaferi ile başlattığı şanlı yürüyüşü 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da elde ettiği büyük zaferle taçlandırmıştır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "30 Ağustos'ta elde edilen destansı zaferle birlikte, hepimizin ortak mirası olan Cumhuriyetimizin temelleri atılmıştır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Zafer Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malazgirt Zaferi ile Anadolu'yu yurt edinen milletin, İstiklal Savaşı ile bu toprakların ebediyen yurt olarak kalacağını tüm dünyaya ilan ettiğini belirten Erdoğan, mesajında "30 Ağustos'ta elde edilen destansı zaferle birlikte, hepimizin ortak mirası olan Cumhuriyetimizin temelleri atılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı ve Büyük Taaruz'un zaferle sonuçlandığı ağustos ayının son haftasının, büyük bir gurur ve onurla Zafer Haftası olarak kutlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca birlik ve beraberliğimizi yıkmaya tevessül eden her türlü girişimi, her türlü saldırıyı boşa çıkaran aziz milletimiz, 1071'de Malazgirt Zaferi ile başlattığı şanlı yürüyüşü 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da elde ettiği büyük zaferle taçlandırmıştır. Bu zafer, aziz milletimize aydınlık bir geleceğe ulaşma yolunda önemli hamleleri hayata geçirme moral ve gücünü vermiş; Cumhuriyet'in ilanının ardından hızla, ilerleme ve gelişme yolunda adımlar atılmaya başlanmıştır.

Ecdadımız bizlere vatan ve bayrak sevgisini, kahramanlık ve cesareti kutsal bir miras olarak bırakmıştır. Gelecek nesillere aktarılacak olan bu yüce hasletler, geleceğe yürüyüşümüzde her zaman yolumuzu aydınlatacak, bizleri güçlü kılacaktır. Zafer Haftası vesilesiyle, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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