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Erdoğan'dan Zelenski'ye Destek Mesajı

22.02.2022 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın Ukrayna’daki ayrılıkçı iki bölgenin bağımsızlığını tanımasının ardından Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile yaptığı görüşmede, Türkiye’nin, Ukrayna’nın egemenliğini hedef alan her türlü karara karşı durduğunu söyledi

Erdoğan'dan Zelenski'ye Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’ye Rusya ile yaşanan gerginlikle ilgili olarak destek mesajı iletti. Erdoğan, Rusya’nın Ukrayna’daki ayrılıkçı iki bölgenin bağımsızlığını tanımasının ardından Zelenski ile yaptığı görüşmede, Türkiye’nin, Ukrayna’nın egemenliğini hedef alan her türlü karara karşı durduğunu söyledi.

Ukrayna kriziyle ilgili olarak yarın düzenlenecek NATO toplantısı nedeniyle üç günlük Afrika ziyaretini iptal eden Erdoğan, Zelenski ile görüşmesinde, Türk hükümeti yetkililerinin Rusya’nın kararını “kabul edilemez” bulduğunu bir kez daha tekrarladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan Erdoğan’ın görüşmesiyle ilgili yapılan açıklamaya göre, Erdoğan bölgede tırmanan gerginliğin azaltılması için uluslararası alanda tüm “diplomasi kaynaklarının” devreye sokulması çağrısı yaptı.

Hem Rusya hem de Ukrayna liderleriyle ilişkilerini yakın tutan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında aylar önce tırmanmaya başlayan krizde arabuluculuk rolü alma hedefiyle bu ay başında Ukrayna’yı ziyaret ederek Zelenski ile bir araya gelmişti.

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Recep Tayyip Erdoğan
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