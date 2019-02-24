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Erdoğan’ı görmek isteyen engelli çocuğun gözyaşları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 19:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hatay’da gerçekleştirdiği yerel seçim mitingini izleyemeyen Hataylı engelli çocuğun gözyaşları yürekleri sızlattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hatay’da gerçekleştirdiği mitingde rahatsızlandığı için miting alanından çıkarılan engelli çocuk, kurulan sağlık çadırında yapılan tedavinin ardından Erdoğan’ı görmek istedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hatay’da gerçekleştirdiği yerel seçim mitingini izleyemeyen Hataylı engelli çocuğun gözyaşları yürekleri sızlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hatay’da gerçekleştirdiği mitingde rahatsızlandığı için miting alanından çıkarılan engelli çocuk, kurulan sağlık çadırında yapılan tedavinin ardından Erdoğan’ı görmek istedi. Gözyaşları içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek isteyen engelli çocuğu kucağına alan bir sağlık görevlisi mitingi izletti.
Engelli çocuk daha sonra sağlık nedenleri dolayısıyla ailesi tarafından zor da olsa evine götürüldü.
Engelli çocuğun Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi tarafından isminin alındığı ve ailesine ulaşılacağı öğrenildi.

Erdoğan’ı görmek isteyen engelli çocuğun gözyaşları

Erdoğan’ı görmek isteyen engelli çocuğun gözyaşları

Erdoğan’ı görmek isteyen engelli çocuğun gözyaşları

Erdoğan’ı görmek isteyen engelli çocuğun gözyaşları

Erdoğan’ı görmek isteyen engelli çocuğun gözyaşları

Erdoğan’ı görmek isteyen engelli çocuğun gözyaşları

Erdoğan’ı görmek isteyen engelli çocuğun gözyaşları

Erdoğan’ı görmek isteyen engelli çocuğun gözyaşları

Erdoğan’ı görmek isteyen engelli çocuğun gözyaşları

Erdoğan’ı görmek isteyen engelli çocuğun gözyaşları

Erdoğan’ı görmek isteyen engelli çocuğun gözyaşları

Erdoğan’ı görmek isteyen engelli çocuğun gözyaşları

Erdoğan’ı görmek isteyen engelli çocuğun gözyaşları
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