Erdoğan'ı protesto eden gazeteci sınır dışı ediliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin ziyareti sırasında Almanya Başbakanı Angela Merkel'le düzenlediği basın toplantısında "Gazetecilere Özgürlük" yazılı bir tişört giyerek protesto gösterisi düzenleyen Hamburglu gazeteci Adil Yiğit'in Almanya'daki oturma izninin uzatılmadığı bildirildi.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan 60 yaşındaki Adil Yiğit, oturma izninin uzatılmamasının nedeninin bu eylem olduğunu düşündüğünü söyledi, "Bununla bağlantılı, başka birşey olamaz" dedi.

Eylem sonrası izninin uzatılması için Yabancılar Dairesi'ne gittiğinde 22 Ocak 2019'a kadar ülkeyi terk etmesinin istendiğini dile getiren Yiğit, Almanya'da 36 yıldır yaşadığını vurguladı. Yiğit, ancak Hamburg'daki Yabancılar Dairesi'nin buna bir çözüm bulacağı konusunda söz verdiğini de belirtti.

Hamburg merkezli Avrupa Postası adlı bir haber portalını yöneten Adil Yiğit, sınır dışı edilmekten endişe ettiğini ve Türkiye'deki gazetecilerin sustulduğunu ifade etti.

Erdoğan'ın Almanya'ya gerçekleştirdiği devlet ziyareti sırasında Berlin'de Merkel'le düzenlenen basın toplantısı sırasında üzerinde Gazetecilere Özgürlük yazılı bir tişört giyen Adil Yiğit salondan zorla çıkarılmıştı.

dpa,HS/GY

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