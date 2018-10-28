HABER

Erdoğan'ı protesto eden gazeteci sınır dışı ediliyor

28.10.2018 21:18 | Son Güncelleme

Erdoğan'ın Berlin ziyareti sırasında "Gazetecilere Özgürlük" tişörtü giyerek bireysel bir eylem düzenleyen gazeteci Adil Yiğit Almanya'dan sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya.

Erdoğan'ı protesto eden gazeteci sınır dışı ediliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin ziyareti sırasında Almanya Başbakanı Angela Merkel'le düzenlediği basın toplantısında "Gazetecilere Özgürlük" yazılı bir tişört giyerek protesto gösterisi düzenleyen Hamburglu gazeteci Adil Yiğit'in Almanya'daki oturma izninin uzatılmadığı bildirildi.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan 60 yaşındaki Adil Yiğit, oturma izninin uzatılmamasının nedeninin bu eylem olduğunu düşündüğünü söyledi, "Bununla bağlantılı, başka birşey olamaz" dedi.

Eylem sonrası izninin uzatılması için Yabancılar Dairesi'ne gittiğinde 22 Ocak 2019'a kadar ülkeyi terk etmesinin istendiğini dile getiren Yiğit, Almanya'da 36 yıldır yaşadığını vurguladı. Yiğit, ancak Hamburg'daki Yabancılar Dairesi'nin buna bir çözüm bulacağı konusunda söz verdiğini de belirtti.

Hamburg merkezli Avrupa Postası adlı bir haber portalını yöneten Adil Yiğit, sınır dışı edilmekten endişe ettiğini ve Türkiye'deki gazetecilerin sustulduğunu ifade etti.

Erdoğan'ın Almanya'ya gerçekleştirdiği devlet ziyareti sırasında Berlin'de Merkel'le düzenlenen basın toplantısı sırasında üzerinde Gazetecilere Özgürlük yazılı bir tişört giyen Adil Yiğit salondan zorla çıkarılmıştı.

dpa,HS/GY

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Suudi Başsavcı konsoloslukta inceleme yapacakSuudi Başsavcı konsoloslukta inceleme yapacak
'Türkiye'nin Topladığı Deliller Kaşıkçı Soruşturmasının Teminatı''Türkiye'nin Topladığı Deliller Kaşıkçı Soruşturmasının Teminatı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Serenay Sarıkaya'dan Fi itirafı: Ağlayarak gidiyordum

Serenay Sarıkaya'dan Fi itirafı: Ağlayarak gidiyordum

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dehşet evi! Kocasını bıçaklayıp bunu yaptı

Dehşet evi! Kocasını bıçaklayıp bunu yaptı

Balayı kabus oldu! Bu kadarına da pes

Balayı kabus oldu! Bu kadarına da pes

Beklenen an gelip çattı!

Beklenen an gelip çattı!

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Son dakika! ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'ten Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı çağrısı

Son dakika! ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'ten Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı çağrısı

Suudi Dışişleri Bakanı: Şüpheliler ülkemizde yargılanacak

Suudi Dışişleri Bakanı: Şüpheliler ülkemizde yargılanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.