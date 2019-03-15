"Erdoğan'ı sizin gönlünüzde mahkum edebildiler mi?"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Erdoğan'ı siyaseten bitirelim dediler, uyduruk bir dava açtılar ve bir şiir yüzünden mahkum ettiler. Ama o mahkumiyet sadece kağıtlarda kaldı. Sizin vicdanınızda, gönlünüzde mahkum edebildiler mi?" dedi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde Vakıf Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Dönmez, AK Parti'nin iktidara gelmeden önce birçok sorunla uğraşan mega köylerin olduğunu, ancak bu sorunları çözdüklerini söyledi.

Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da başarılı bir belediye başkanlığı yaptığını anımsatarak, "Erdoğan'ı siyaseten bitirelim dediler, uyduruk bir dava açtılar ve bir şiir yüzünden mahkum ettiler. Ama o mahkumiyet sadece kağıtlarda kaldı. Sizin vicdanınızda, gönlünüzde mahkum edebildiler mi?" diye konuştu.

Dönmez, "Sadece bu ülkede, bu bölgede değil tüm dünyada sözü dinlenen ve itibar gören bir liderimiz var hamdolsun. Şimdi aynı aşk ve heyecanla çalışacak yerel yöneticileri seçme zamanı geldi. Bugüne kadar Bursa, gerek hükümette gerekse belediyelerde bizi mahcup etmedi, yalnız bırakmadı. Bu hizmet kervanında Bursa'yı, Yıldırım'ı yine aynı trende ve kervanda görmek istiyoruz." ifadesini kullandı.