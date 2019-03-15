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"Erdoğan'ı sizin gönlünüzde mahkum edebildiler mi?"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 18:26 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Erdoğan'ı siyaseten bitirelim dediler, uyduruk bir dava açtılar ve bir şiir yüzünden mahkum ettiler. Ama o mahkumiyet sadece kağıtlarda kaldı. Sizin vicdanınızda, gönlünüzde mahkum edebildiler mi?"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Erdoğan'ı siyaseten bitirelim dediler, uyduruk bir dava açtılar ve bir şiir yüzünden mahkum ettiler. Ama o mahkumiyet sadece kağıtlarda kaldı. Sizin vicdanınızda, gönlünüzde mahkum edebildiler mi?" dedi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde Vakıf Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Dönmez, AK Parti'nin iktidara gelmeden önce birçok sorunla uğraşan mega köylerin olduğunu, ancak bu sorunları çözdüklerini söyledi.

Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da başarılı bir belediye başkanlığı yaptığını anımsatarak, "Erdoğan'ı siyaseten bitirelim dediler, uyduruk bir dava açtılar ve bir şiir yüzünden mahkum ettiler. Ama o mahkumiyet sadece kağıtlarda kaldı. Sizin vicdanınızda, gönlünüzde mahkum edebildiler mi?" diye konuştu.

Dönmez, "Sadece bu ülkede, bu bölgede değil tüm dünyada sözü dinlenen ve itibar gören bir liderimiz var hamdolsun. Şimdi aynı aşk ve heyecanla çalışacak yerel yöneticileri seçme zamanı geldi. Bugüne kadar Bursa, gerek hükümette gerekse belediyelerde bizi mahcup etmedi, yalnız bırakmadı. Bu hizmet kervanında Bursa'yı, Yıldırım'ı yine aynı trende ve kervanda görmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Geçmiş yıllarda hayal olan işleri, bugün gerçekleştirdiklerini belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Hastanede kuyruklarda, iyileşmeyi bırak daha beter hasta oluyorduk, günlerce kuyrukta bekliyorduk. Doktor bir reçete yazıyor, ilaç kuyruğunda bekliyorsunuz, günlerce tahlil bekliyordunuz. Yani o zamana kadar hayatta kaldıysanız ne mutlu size. Demokraside yaptıklarımızı hepiniz biliyorsunuz. Dün başörtüsünü hazmedemeyenler, yasaklayanlar, 'bunu getirirsek, devlet, millet bölünür' diyorlardı. Bu yasağı kaldırdık tam tersine devlet, millet kaynaştı. En doğal eğitim hakkını dahi kız çocuklarımızın elinden alıyorlardı. Şimdi bugün sadece eğitim kurumlarında değil, ister kamu ister özel sektör olsun, her yerde eşit şartlarda çalışma haklarına sahip oldular."

Türkiye'nin yol problemini de çözdüklerini dile getiren Dönmez, "Şimdi artık evimizde ihtiyacın da üzerinde bir elektrik arzı var. Geçtiğimiz iki yıl Türkiye'nin elektrik ihracatı elektrik ithalatından daha fazla oldu. Belediyecilik bizim işimiz. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bursa hizmetleri almaya devam edecek. Bursa, 50 sene önce bir tarım kentiydi ama hızla sanayileşen, hatta teknoloji üreten bir şehir haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, konuşmasının ardından merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde de vatandaşlarla bir araya gelerek, sohbet etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman da Bakan Dönmez'e eşlik etti.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

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