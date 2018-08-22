"Erdoğan’ın ABD çıkışından bazı ülkeler cesaret buldu"

Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, "ABD ile sorun yaşayan, onun baskı ve tehditlerinden yılmış olan ama ses çıkaramayan birçok ülke, kimi yüksek kimi alçak sesle Türkiye’nin yanında yer aldığını açıkladı. Recep Tayyip Erdoğan’ın bu çıkışından bazı ülkeler cesaret buldu." dedi.

Şahin, partisinin Karabük İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, ülkenin bu yıl içinde önemli bir seçim yaşadığını ve bu seçimde Türkiye'nin ilk turda Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı seçerek Cumhuriyet tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini döndüğünü söyledi.

Seçimlerin ardından iki ay geçtiğini ve bu sırada birilerinin Türkiye’ye finans krizi yaşattığını ve bunun etkilerinin halen sürdüğünü dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Adı Brunson olan bu papaz yeni mi tutuklandı? İki yıla yakın süredir İzmir'de ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor ve tutukluydu. ABD’de hiç kimse sokakta 'Türkiye’de Brunson adında bir papaz yaşıyormuş, cezaevinde tutukluymuş' gibi düşüncesi yoktu. Birdenbire ABD Başkanı Trump bu konuyu gündeme getirdi. ABD’de Türk vatandaşı olup da tutuklu olan yok mu? Var. Yargılandı hüküm de giydi, henüz kesinleşmedi. Biz istediğimiz de siz verdiniz mi? 'Biz de yargı var, hukuk devleti var' dediniz. Bize gelince bizde yargı yok mu ? Bizdeki yargı değil mi? Sizdeki hukuk devleti de bizdeki guguk devleti mi? 'Yarın akşam 18.00'a kadar bu adamı bize vereceksiniz, vermezseniz size gösteririz' dediler. Bu kabadayılıktır, kovboyluktur, bu 'tweet kabadayılığı'dır. Bunların karşısında 'emriniz olur' mu diyecektik. Artık öyle bir Türkiye yok."