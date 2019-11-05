Erdoğan’ın ABD Ziyareti Hala Belirsiz

13 Kasım’da ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmek üzere Washington’a gitmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek hafta gerçekleşecek ziyaretin henüz kesinlik kazanmadığını söyledi.

Bugün TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştuktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ‘‘Geçen söyledik. Gitmeden önce kendileriyle (Donald Trump) bir telefon görüşmesi yapacağız. O telefon görüşmesine göre nihai kararımı vereceğim’’ dedi.

Cumhurbaşkanı, ‘‘Telefon görüşmesi ne zaman olacak?’’ şeklindeki soruya ise ‘Arkadaşlar, irtibat kurmaya çalışıyor’’ cevabını verdi.

Kalın: ‘‘Tereddütlerimiz izale olmazsa, bu ziyaretin gerçekleşmemesi de mümkündür’’

Dün kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da ziyaretin ABD Başkanı’nın daveti üzerine gündeme geldiğini vurgulayarak Türkiye’nin tereddütlerinin giderilmemesi halinde ziyaretin gerçekleşemeyebileceğini söylemişti.

Kalın, ‘‘Sayın Trump bu daveti yaklaşık 3 hafta kadar önce kendisi bizzat yaptı bir telefon görüşmesinde... Daha sonra biz mevkidaşlarımızla görüşerek daveti belirledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir ziyaret talebi söz konusu olmamıştır. Bu ziyaretten amacımız Washington'a gitmiş olmak değil, tam tersine ülkemizin çıkarları doğrultusunda somut neticeler elde edebilmektir. Savunma sanayisinden terörle mücadeleye, Suriye'deki gelişmelerden ikili ticaret hacminin artırılmasına kadar Amerika Birleşik Devletleri ile yürüttüğümüz pek çok konu var. Bunlarla ilgili somut adımların atılması, neticelerin elde edilmesi bizim birinci önceliğimizdir. Ziyaretin sebebi de amacı da budur. Eğer bu hedefe ulaşabileceğimize dair tereddütlerimiz izale olmazsa, bu ziyaretin gerçekleşmemesi de mümkündür’’ demişti.

