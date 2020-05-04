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Erdoğan'ın Açıkladığı Normalleşme Takvimi Neleri Kapsıyor?

04.05.2020 22:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı, Corona virüsü salgını kapsamındaki tedbirlerde yapılan değişiklikleri ve normalleşme takvimini açıkladı. Buna göre, LGS 20 Haziran, YKS 27 Haziran'da yapılacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, yürüme mesafesi olmak koşuluyla 11.00-15.00 arasında dışarı çıkabilecek

Erdoğan'ın Açıkladığı Normalleşme Takvimi Neleri Kapsıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Corona virüsü salgını kapsamındaki tedbirlerde yapılan değişiklikleri ve normalleşme takvimini açıkladı. Buna göre, LGS 20 Haziran, YKS 27 Haziran'da yapılacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, yürüme mesafesi olmak koşuluyla 11.00-15.00 arasında dışarı çıkabilecek.

"Normalleşme Takvimi"

Erdoğan, video konferans aracılığıyla yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuştu. Türkiye'de Corona virüsü salgını kapsamında alınan önlemlerin ardından "normale dönüşün" aşamalı olacağını ancak bunun da "yeni normal" olacağını vurguladı.

Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerde öne çıkan en önemli değişiklik bir süre önce sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü ve 20 yaş altını ilgilendiriyor. Buna göre, bu yaş grubu 10 Mayıs Pazar gününden itibaren saat 11.00-15.00 arasında yürüme mesafesinde olmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

LGS ve YKS sınav tarihleri belli oldu

Açıklanan normalleşme takvimine göre, Liselere Giriş Sınavı (LGS) 20 Haziran'da, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) da 27 Haziran'da yapılacak. Üniversiteler de 15 Haziran'da akademik takvime dönecek.

Kuaförler, AVM'ler 11 Mayıs'ta açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı takvim kapsamında, alışveriş merkezleri, berberler, kuaförler 11 Mayıs'ta açılacak. Bu iş yerlerinde sosyal mesafe tedbirleri uygulanmaya devam edilecek.

Erdoğan normalleşme takvimini açıkladığı konuşmasında, gelişmeler ve ihtiyaca göre bazı tarihlerin öne alınmasının ya da bazılarının geriye bırakılmasının mümkün olduğunu belirtti. "Salgının yeniden yayılması halinde çok daha sert tedbirlere başvurabiliriz" dedi.

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