Erdoğan'ın Açıkladığı Normalleşme Takvimi Neleri Kapsıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Corona virüsü salgını kapsamındaki tedbirlerde yapılan değişiklikleri ve normalleşme takvimini açıkladı. Buna göre, LGS 20 Haziran, YKS 27 Haziran'da yapılacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, yürüme mesafesi olmak koşuluyla 11.00-15.00 arasında dışarı çıkabilecek.

"Normalleşme Takvimi"

Erdoğan, video konferans aracılığıyla yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuştu. Türkiye'de Corona virüsü salgını kapsamında alınan önlemlerin ardından "normale dönüşün" aşamalı olacağını ancak bunun da "yeni normal" olacağını vurguladı.

Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerde öne çıkan en önemli değişiklik bir süre önce sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü ve 20 yaş altını ilgilendiriyor. Buna göre, bu yaş grubu 10 Mayıs Pazar gününden itibaren saat 11.00-15.00 arasında yürüme mesafesinde olmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

LGS ve YKS sınav tarihleri belli oldu

Açıklanan normalleşme takvimine göre, Liselere Giriş Sınavı (LGS) 20 Haziran'da, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) da 27 Haziran'da yapılacak. Üniversiteler de 15 Haziran'da akademik takvime dönecek.