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'Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 10:16 | Son Güncelleme

RİZE Araştırmaları Vakfı'nca basılan, yazar Murat Ümit Hiçyılmaz'ın 'Güneysu Seyahatnamesi' adlı kitabı yayımlandı.

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE Araştırmaları Vakfı'nca basılan, yazar Murat Ümit Hiçyılmaz'ın 'Güneysu Seyahatnamesi' adlı kitabı yayımlandı. Rize'nin Güneysu ilçesinin tarihinin anlatıldığı kitapta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesinin kökeninin de Orta Asya'ya dayandığı ve yöreye Kafkasya üzerinden geldikleri belirtildi.
Rize Araştırmaları Vakfı tarafından yazar Murat Ümit Hiçyılmaz'ın kaleme aldığı 'Güneysu'dan Potomya'ya yolculuk' sloganıyla basılan 'Güneysu Seyahatnamesi' adlı kitap yayımlandı. Kitapta Rize'nin Güneysu ilçesinin tarihi anlatılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile geçmişine ilişkin bilgiler de yer aldı. Erdoğan ailesinin kökeninin Orta Asya'ya dayandığı ve yöreye Kafkasya üzerinden geldikleri kitapta belirtildi.
'Güneysu Seyahatnamesi'ne çok emek verdiklerini belirten Murat Ümit Hiçyılmaz, "Güneysu ilçemizin bütün köylerini, mahallelerini, her karış toprağını dolaştık. 'Güneysu Seyahatnamesi'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın köyünü ve atalarını da araştırma imkanımız oldu. Cumhurbaşkanı'mızın ailesi hakkında kitapta ilk kez yayımlanan önemli bilgilere ulaştık. Bu çalışma vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile geçmişini, arşiv kayıtlarına göre derinlemesine inceleme şansı bulduk. Kitapta bu bilgilere yer verdik" dedi.
'KÖKLÜ BİR AİLE'
Erdoğan ailesinin Dumankaya köyünün en eski ve kalabalık ailelerinden olduğunu arşivlerden tespit ettiklerini kaydeden Murat Ümit Hiçyılmaz, "Kayıtlara göre 1515 ile 1550 arasında Güneysu eski adıyla Potomya ve Salarha Vadisi, bir ilki yaparak Müslüman olmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesi, eski adıyla Pulihoz köyündeki o zamanki Bakatoğlu, Delibaltaoğlu, Davutoğlu ve Kabaosmanoğlu soy isimleriyle yaşamaktaydı. Bu dört kalabalık aile, kökünde bir aileden gelmedir. Kayıtlara göre 450 ile 500 yıl o vadide yerli, yerleşik, kadim ve köklü bir aile olduğunu tespit ettik. Ayrıca bu ailenin yörenin İslamlaşmasına öncülük ettiği de ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesi o bölgenin köklü ve kadim ailesidir" diye konuştu.
'Güneysu Seyahatnamesi'ni yayımlayan Rize Araştırmaları Vakfı Başkanı Ömer Erdoğan da seyahatname serilerinin üçüncüsünü çıkardıklarını belirterek, "İlçede neler varsa neler değerliyse geçmişten bugüne gelen hikayeler, arşiv nüfus kayıtları, tarihi eserler ve kültürüne varana kadar bilgileri topladık. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da Güneysulu olması dolayısıyla 'Güneysu Seyahatnamesi' kitabında kendisine ve ailesine yer verdik. Bu bölüm için titizlikle günlerce araştırarak bilgileri topladık. Buradaki amacımız doğru bilgiyi belgesiyle beraber bu kitapta yayımlamaktı. Arşiv kayıtları, tapu tahrir defterlerinden nüfus defterlerine varana kadar şer'iyye sicillerinden, devlet arşivinden diğer kayıtlara kadar yazarımız çalıştı. İğneyle kuyu kazarcasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile köklerinin nereye dayandığına dair bilgi ve belgelere ulaştı" dedi.
'Güneysu Seyahatnamesi'ni İstanbul Rize Günleri'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduklarını da belirten Ömer Erdoğan, "Çok memnun ve mutlu oldu. İsteği dışından böyle bir çalışma olması, kendisini mutlu etti” diye konuştu.

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