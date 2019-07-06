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Erdoğan'ın, AK Parti milletvekilleriyle buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 16:18 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (2) - "Bir performans ölçümünü, bir verimlilik çalışmasını muhalefet, Sayın CHP Genel Başkanı sanki sistem tartışmasına, rejim tartışmasına dönüştürmeye çalışıyor yeniden. Bu sistem milletin kararıyla, referandumdan geçerek hayata geçmiştir. Sistem tartışmasının, rejim tartışmasıyla bir ilgisi yoktur. Milletin onay verdiği bir sistem değişikliğine herkesin saygı duyması gerekir" - "Hayatın icabı gereğidir, yani yeni bir sistem hayata geçti, bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek. Çeşitli noktalarda, vatandaşa hizmet götürme konusunda yeterli performans göremediğimiz konular güncellenecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp onun bir röntgeni, MR'ı çekilecek. Önemli olan burada hizmetin hızlı gitmesi" - "Hava savunma sistemimizin güçlendirilmesi, egemen bir devlet olarak milli güvenliğimizin gereğidir ve Türkiye bu sistemi almışsa bu sistemi kullanacaktır" - "Tehdit değerlendirmesine göre Genelkurmayın, Milli Savunma Bakanlığımızın Sayın Cumhurbaşkanımıza bir arzları vardı. O değerlendirme yapıldıktan sonra Türkiye'nin ihtiyacını maksimum düzeyde karşılayacak şekilde konuşlandırılacaktır"

Erdoğan'ın, AK Parti milletvekilleriyle buluşması

İSTANBUL (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir performans ölçümünü, bir verimlilik çalışmasını muhalefet, Sayın CHP Genel Başkanı sanki sistem tartışmasına, rejim tartışmasına dönüştürmeye çalışıyor yeniden. Bu sistem milletin kararıyla, referandumdan geçerek hayata geçmiştir. Sistem tartışmasının, rejim tartışmasıyla bir ilgisi yoktur. Milletin onay verdiği bir sistem değişikliğine herkesin saygı duyması gerekir." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin milletvekilleriyle İstanbul İl Başkanlığında yaptığı toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunduktan sonra gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yılı doldu. Toplantıda, bu sistem de değerlendirildi mi?" sorusu üzerine Çelik, son grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sistemin birinci yılının değerlendirilmesi, performansının çeşitli yerlerde ve birimlerde ölçülmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a talimat verdiğini ve onun başkanlığındaki bir heyetin bunu gözden geçirdiğini söylediğini ancak bunu muhalefet partilerinin sanki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kendisinin gözden geçiriliyormuş gibi algıladıklarını aktardı.

Çelik, buna yönelik de cevap verdiklerini dile getirerek, "Hayatın icabı gereğidir, yani yeni bir sistem hayata geçti, bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek. Çeşitli noktalarda, vatandaşa hizmet götürme konusunda yeterli performans göremediğimiz konular güncellenecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp onun bir röntgeni, MR'ı çekilecek. Önemli olan burada hizmetin hızlı gitmesi. Vatandaşın devletle olan işlerinin hızlı görülmesi. Performans kadar aynı zamanda önümüzdeki döneme dönük projeksiyonların hayata geçmesiyle ilgili ölçümler yapılacak. Son derece doğal." diye konuştu.

İlk iktidara geldiklerinde önlerine kendilerini bağlayan "Şu işleri şu takvim içinde gerçekleştireceğiz." şeklinde bir karne koyduklarını anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Biz bunu her zaman yaparız. Şimdi de sistemin birinci yılına geldiğimizde çeşitli bürokratik noktalarda direnç, tıkanıklık, yavaş işleyen noktalar varsa buralara nasıl müdahale yapılması gerekir ile ilgili olarak tabii ki bir çalışma yapılacak. Bu işin doğası gereğidir. Son derece normal bir çalışmadır. Bir performans ölçümünü, bir verimlilik çalışmasını muhalefet, Sayın CHP Genel Başkanı sanki sistem tartışmasına, rejim tartışmasına dönüştürmeye çalışıyor yeniden. Bu sistem milletin kararıyla, referandumdan geçerek hayata geçmiştir. Sistem tartışmasının, rejim tartışmasıyla bir ilgisi yoktur. Milletin onay verdiği bir sistem değişikliğine herkesin saygı duyması gerekir."

- "Milletin onayı alınmıştır"

Ömer Çelik, neredeyse çok partili hayata geçildiğinden beri bütün siyasi partilerin bu konuyu gündeme getirip bir sistem değişikliği yapılması gerektiğini, sistemin iki başlı olmasının sıkıntılar yarattığını söylediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de kendi dönemimizde bunu yaşadık. Parlamenter sistemin aksaklıkları söz konusuydu. Yıllar boyunca darbeler ve başka sebeplerle, koalisyonlar sebebiyle tek parti hükümeti olmamıza rağmen bunun çok sıkıntısını çektik. Sistemi daha verimli hale getirecek, daha hızlı işlemesini sağlayacak bir değişiklik, bir sistem değişikliği milletimizin huzuruna gitmiştir, milletin onayı alınmıştır. Milletin onayı alındıktan sonra bunun iki de bir tekrar tekrar test edilmesine gerek yok. Milli iradeye saygı duyanların bu sistem değişikliğini de saygı ile karşılamaları gerekir. Bizim yaptığımız şey böyle bir tartışma değil, yani performansın verimliliğinin değerlendirilmesiyle ilgili bir şey. Bu her senede yapılabilir. Nihayetinde önemli olan vatandaşa giden hizmetin, vatandaşın devletle ilişkisinin en sağlıklı şekilde organize edilmesiyle ilgili bir çalışmadır."

- "Türkiye Cumhuriyeti, egemen bir devlettir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, S-400 konusunda muhalefetin eleştirilerine ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti, egemen bir devlettir. Dışarıdaki yorumları, muhalefet partileri içeriye tercüme ederek orijinal fikir gibi sunuyorlar. Biz, dışarıdaki herhangi bir yabancı basın yayın organında okuduğumuz, hiçbir şekilde gündemimizde olmayan, iyi niyetli olarak da görmediğimiz birtakım tavsiyelerin bir müddet sonra gerçekmiş gibi kabul edilip, muhalefet tarafından bir eleştiriye dönüştürüldüğünü düşünüyoruz. Türkiye'nin, Suriye, Irak ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler her geçen gün bunun altını daha çok çiziyor, ciddi bir şekilde güvenlikle ilgili herhangi bir açığının olmaması gerekir. Hava savunma sistemimizin güçlendirilmesi, egemen bir devlet olarak milli güvenliğimizin gereğidir ve Türkiye bu sistemi almışsa bu sistemi kullanacaktır. Bunun parasını ödemişse kullanacaktır. Suriye ve Irak'tan kaynaklanan tehditler, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler bunu gerektiriyor."

Türkiye'nin sınırlarının aynı zamanda Avrupa Birliği ve NATO sınırları olduğuna da dikkati çeken Çelik, "Türkiye'nin sınırlarının güçlü bir şekilde korunması demek, egemen bir devlet olarak bizim kendi milli güvenliğimiz için yaptığımız bir iş olduğu kadar aynı zamanda NATO'nun ve Avrupa'nın sınırlarının da korunması demektir. Aslında müttefiklerimizin bize destek vermesi gereken bir konudur." ifadelerini kullandı.

S-400'lerin ne zaman Türkiye'ye getirileceği konusundaki soru üzerine, bunun çok kısa bir tarihte gerçekleştirileceğini vurgulayan Çelik, "Belli değil ama çok kısa, artık günler haftalar sayılı... Zaten öteden beri açıklamalar 'Temmuz' şeklinde yapılıyordu. Bununla ilgili hazırlıklar kendi rutini içinde sürüyor." dedi.

Nereye konuşlandırılacağı konusunda ise bu konunun değerlendirildiğini aktaran Çelik, "Tehdit değerlendirmesine göre Genelkurmayın, Milli Savunma Bakanlığımızın Sayın Cumhurbaşkanımıza bir arzları vardı. O değerlendirme yapıldıktan sonra Türkiye'nin ihtiyacını maksimum düzeyde karşılayacak şekilde konuşlandırılacaktır." şeklinde konuştu.

(Bitti)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

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Anahtar Kelimeler:
ak parti AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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