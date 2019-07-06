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Erdoğan'ın, AK Parti milletvekilleriyle buluşması sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 14:45 | Son Güncelleme

Erdoğan'ın, AK Parti milletvekilleriyle buluşması sona erdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin milletvekilleriyle yaptığı toplantı sona erdi.

Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığında gerçekleşen toplantı, basına kapalı 3,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sütlüce

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