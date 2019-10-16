HABER

Erdoğan'ın Alman Bakan'a yönelik sözlerine tepki

16.10.2019 21:44 | Son Güncelleme

Erdoğan’ın Almanya Dışişleri Bakanı'na yönelik “Haddini bilmez adam” şeklindeki sözleri Almanya’da tepkiyle karşılandı.

Erdoğan'ın Alman Bakan'a yönelik sözlerine tepki

SPD’li Mützenich, bu sözlerin iki ülke arasındaki ilişkileri “zehirleyeceği” uyarısı yaptı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas hakkındaki sözleri Almanya’da tepkiyle karşılandı.

Erdoğan, dün Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Suriye’deki askeri harekâtta kullanılabilecek silah ve teçhizatların satışına izin vermeyecekleri sözlerini eleştirmişti. Erdoğan, "Alman Dışişleri Bakanı çıkmış, haddini bilmez bir adam, ‘Türkiye'ye silah satmayacağız' diyor. Aman yandık! Ben kaybetmem siz kaybedersiniz. Sen siyaseti de bilmiyorsun, siyaset acemisisin. Siyaseti bilsen böyle konuşmazsın. Sen satmadın da ne olacak yani, biz bittik mi?” demişti.

Mützenich'ten "ilişkileri zehirler” uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki gösteren Sosyal Demokrat Parti (SPD) Grup Başkanı Rolf Mützenich, bunu "Çirkin hakaret” olarak nitelendirerek, kabul edilemez olduğunu söyledi.

Mützenich, yaptığı yazılı açıklamada "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Dışişleri Bakanı Heiko Maas’a yönelik aşağılayıcı sözleri kesinlikle kabul edilemez” dedi. Mützenich, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sözler çok kötü bir şekilde sınırın aşılması ve kişisel olarak büyük bir gaftır. Müttefikler arasında eleştiri şarttır. Kişisel karalamaya varan çirkin hakaretler iki ülke arasındaki gergin ilişkileri zehirliyor.”

Sosyal Demokrat Partili Bakan Maas’ın Türkiye’nin askeri harekâtını eleştirdiğini hatırlatan Mützenich, Almanya’nın Türkiye’ye silah satışını durdurma kararını ve başka önlemleri değerlendirmesini desteklediklerini vurguladı.

Sol Parti'den tepki

Sol Parti de Erdoğan’ın Almanya Dışişleri Bakanı’na yönelik sözlerine tepki gösterdi. Sol Parti Grup Başkanı Dietmar Bartsch, Alman hükümetinden Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi’nin çağrılmasını talep etti. Bartsch, yaptığı yazılı açıklamada “Eğer Erdoğan hakaretlerini geri almazsa, Türk Büyükelçi’nin sınır dışı edilmesi” gerektiğini söyledi.

"Türkiye'nin Suriye’deki uluslararası hukuku ihlal eden işgali nedeniyle Heiko Maas’ın Türk Büyükelçiyi çoktan çağırması gerekirdi” diyen Sol Partili politikacı, Alman hükümetinden Türkiye'ye yönelik “Eksiksiz silah ambargosu ve diplomasinin bütün araçları ile siyasi baskı” uygulanmasını talep etti.

AFP,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Müge Anlı'da şoke eden gerçek! İki kız kardeşle de birlikte olup... Müge Anlı'da şoke eden gerçek! İki kız kardeşle de birlikte olup...
Kalın: ‘DEAŞ’la Mücadele Sadece Türkiye’nin Sorumluluğunda Değil’Kalın: ‘DEAŞ’la Mücadele Sadece Türkiye’nin Sorumluluğunda Değil’
Suriye ve Rus güçleri Menbiç'in ardından Kobani'deSuriye ve Rus güçleri Menbiç'in ardından Kobani'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

Pompeo'dan Türkiye açıklaması

Pompeo'dan Türkiye açıklaması

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye gidiyor

Almanya'da terör örgütü yandaşları basın toplantısını bastı

Almanya'da terör örgütü yandaşları basın toplantısını bastı

Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

Filipinler’de 6.4 büyüklüğünde deprem

Filipinler’de 6.4 büyüklüğünde deprem

Katalonya'da protesto gösterileri tırmanıyor

Katalonya'da protesto gösterileri tırmanıyor

Suriye ordusu, 5 yıl sonra Rakka'da

Suriye ordusu, 5 yıl sonra Rakka'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.