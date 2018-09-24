Erdoğan’ın Almanya Programının Ayrıntıları

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in davetlisi olarak Berlin’e gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının 27 Eylül akşam saatlerinde Tegel havalimanının askeri bölümüne inmesi bekleniyor. Burada devlet protokolüyle karşılanacak olan Erdoğan, Berlin’in dünyaca ünlü Brandenburg Kapısı’nın yanıbaşındaki Adlon oteline yerleşecek. Otelin VIP katı tümüyle Erdoğan ve yakın ekibine ayrılırken, Erdoğan 185 metrekare büyüklüğündeki ‘President Suite’de kalacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ertesi günün sabahı yani 28 Eylül günü Bellevue Sarayı’nda Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanacak. Erdoğan’ın başbakan, Steinmeier’in de dışişleri bakanı olduğu dönemde birçok kez bir araya gelen iki siyasetçinin görüşmelerinin ardından, ziyaretin en önemli ve hem Alman hem de Türk kamuoyunun merakla beklediği görüşmesi öğle saatlerinde Federal Başbakanlık’ta Angela Merkel ile olacak.

Merkel ve Erdoğan 2014’den bu yana ilk kez Berlin’de bir araya gelecek. Heyetlerin de katılımıyla yapılacak görüşmenin sonrasında iki liderin birlikte öğle yemeği yemeleri, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamaları bekleniyor. Programa göre, Erdoğan daha sonra Unter den Linden bulvarına geçerek, savaş ve şiddet kurbanlarının anısına ‘Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakacak. Akşam saatlerinde Federal Cumhurbaşkanı’nın daveti üzerine Bellevue Sarayı’nda bir ‘devlet galası’ düzenlenecek. Almanya’nın en önemli sanayicileri, sanatçılar ve siyasetçiler bu galaya katılırken, Steinmeier ve Erdoğan konuşma yapacaklar.