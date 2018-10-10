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Erdoğan’ın Almanya Ziyareti Bitti Ama Tartışmalar Sürüyor

10.10.2018 17:09 | Son Güncelleme

Avusturya'dan sonra Almanya'da da ‘bozkurt’ ve ‘rabia’ işaretinin yasaklanmasına yönelik talepler dile getiriliyor. Erdoğan'ın Köln'deki Türk Camisi’ni açışı sırasında görevlendirilen "Yörükoğlu Ekibi" isimli güvenlikçi grup da yeni tartışmalara neden oldu

Erdoğan’ın Almanya Ziyareti Bitti Ama Tartışmalar Sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya’ya yaptığı resmi ziyaretin üzerinden neredeyse iki hafta geçmesine rağmen, medya ve siyasetçiler arasında gezinin yankıları ve konuyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Avusturya'dan sonra Almanya'da da Türk milliyetçilerine özgü ‘bozkurt’ ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da sıklıkla kullandığı ‘rabia’ işaretinin yasaklanmasına yönelik talepler dile getiriliyor.

Son olarak Erdoğan'ın Köln'deki DİTİB Camisi’ni açışı sırasında görevlendirilen "Yörükoğlu Ekibi" isimli güvenlikçi grup tartışmalara neden oldu.

Alman basınında çıkan haberlerde, söz konusu grubun Köln polisinin sorumluluk alanına müdahale ettiği öne sürülürken, yetkililerin ekip hakkında soruşturma açtığı öğrenildi.

Köln polisinden bir sözcü, DİTİB Camisi’ne giden yolla kaldırım arasına güvenlik kordonu kapsamında kendileri tarafından kırmızı-beyaz uyarı şeridi çekildiğini, şeridin Erdoğan’a ulaşmak isteyen vatandaşlar tarafından indirildiğini, bunun üzerine de söz konusu "Yörükoğlu Ekibi" elemanlarının vatandaşları geriye yönlendirerek, şeridi yeniden oluşturduklarını, ancak bunun polisin yetki alanında olduğunu açıkladı.

"Yörükoğlu Ekibi" adlı oluşumun Almanya sözcüsü Nuri Harmankaya, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve AK Partili siyasetçilerin Almanya’daki toplantılarında gönüllü olarak ve polisle işbirliği içinde görev aldıklarını, Köln’de de polisle bir sorun olmadığını, ancak bu kez Alman basınının kendilerini hedef tahtasına koyduklarını öne sürdü.

"Yörükoğlu Ekibi", Harmankaya’nın belirttiğine göre Avrupa kapsamında aktif ve toplam 300 üyeden oluşuyor.

Öte yandan dün açıklama yapan Alman siyasetçiler, ‘bozkurt’ ve ‘rabia’ işaretlerinin yasaklanmasını talep etmişti. Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin iç politika sözcüsü Christoph de Vries, "aşırı milliyetçi bozkurtların ve onların kullandıkları sembol ve işaretlerin" yasaklanması çağrısı yaparken, Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen de, "Almanya'daki en büyük aşırı sağcı ve anayasa düşmanı örgütlerden biri olan bozkurtların işareti pekala Hitler selamıyla kıyaslanabilir; dolayısıyla derhal yasaklanmalıdır" diye konuşmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'de kendisini karşılamaya gelenleri ‘rabia’ ile selamlaması, Köln’de de cami açılışını izleyen çok sayıda vatandaşın ‘bozkurt’ ve ‘rabia’ işaretlerini yapmaları, Alman medyasında geniş yer bulmuştu.

Avusturya’da Sebastian Kurz’un başbakanlığındaki koalisyon hükümeti, aralarında rabia, bozkurt ve zafer işaretlerinin de bulunduğu bir dizi politik içerikli el işaretini yasaklamayı hedeflediğini, yasağın 1 Mart 2019’dan itibaren geçerli olacağını açıklamıştı.

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