Erdoğan’ın Almanya Ziyareti Bitti Ama Tartışmalar Sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya’ya yaptığı resmi ziyaretin üzerinden neredeyse iki hafta geçmesine rağmen, medya ve siyasetçiler arasında gezinin yankıları ve konuyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Avusturya'dan sonra Almanya'da da Türk milliyetçilerine özgü ‘bozkurt’ ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da sıklıkla kullandığı ‘rabia’ işaretinin yasaklanmasına yönelik talepler dile getiriliyor.

Son olarak Erdoğan'ın Köln'deki DİTİB Camisi’ni açışı sırasında görevlendirilen "Yörükoğlu Ekibi" isimli güvenlikçi grup tartışmalara neden oldu.

Alman basınında çıkan haberlerde, söz konusu grubun Köln polisinin sorumluluk alanına müdahale ettiği öne sürülürken, yetkililerin ekip hakkında soruşturma açtığı öğrenildi.

Köln polisinden bir sözcü, DİTİB Camisi’ne giden yolla kaldırım arasına güvenlik kordonu kapsamında kendileri tarafından kırmızı-beyaz uyarı şeridi çekildiğini, şeridin Erdoğan’a ulaşmak isteyen vatandaşlar tarafından indirildiğini, bunun üzerine de söz konusu "Yörükoğlu Ekibi" elemanlarının vatandaşları geriye yönlendirerek, şeridi yeniden oluşturduklarını, ancak bunun polisin yetki alanında olduğunu açıkladı.