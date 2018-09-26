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Erdoğan'ın Anastasiadis ile sohbeti Rumlarda gündem oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 15:50 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile tokalaşıp, sohbet etmesi Ada'da gündem oldu.

Erdoğan'ın Anastasiadis ile sohbeti Rumlarda gündem oldu

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile tokalaşıp, sohbet etmesi Ada'da gündem oldu. Rum Enformasyon Dairesi, Erdoğan ile Anastasiadis'in sohbet ettiği fotoğrafları servis etti. Rum medyası da fotoğrafı flaş geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Berat Albayrak ve yetkililer ile BM Genel Kurulu'ndayken, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve yetkililerin eşlik ettiği Rum yönetimi lideri Anastasiadis ile karşılaştı. Oturduğu koltuktan kalkan Anastasiadis ile Erdoğan tokalaştı. Tokalaşmadan sonra Erdoğan ve Anastasiadis bir süre sohbet etti. Çavuşoğlu da, Rum müzakereci Andreas Mavroyannis ile konuştu.
ENFORMASYON DAİRESİ SERVİS ETTİ
Rum Enformasyon Dairesi, karşılaşma anına dair fotoğrafları, "Anastasiadis, Türkiye Cumhurbaşkanı ile sohbet etti" diye servis etti. Erdoğan ve Anastasiadis'in sohbet ettiği fotoğraflar, Rum tarafında ilgiyle karşılandı. Rum medyası, "Bu buluşma Türkiye ile Rum kesimi arasındaki ilişkilerin geleceği açısından önemli" yorumları yaptı. Haberlerde, Kıbrıs görüşmelerinin yeniden başlamasının beklendiği bir süreçte, fotoğrafın tansiyonun düşürülmesini sağlayabileceği ifade edildi. Kathimerini gazetesi, Rumların, Erdoğan ile daha fazla görüşmek istediğini öne çıkardı. Üst düzey bir Rum yetkili de gelecek için bu karşılaşmanın ve sohbetin çok önemli olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

Erdoğan'ın Anastasiadis ile sohbeti Rumlarda gündem oldu

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