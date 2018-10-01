Erdoğan'ın Bahçeli ile ittifak görüşmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ittifak görüşmesine ilişkin, "Bakalım önümüzdeki günlerde. Sayın Başkan ile zaten konuştuk. O da olumlu bakıyor." dedi.
Erdoğan, 27'nci Dönem 2'nci Yasama Yılı'nın açılış konuşmasını yapmak üzere geldiği TBMM'den ayrılırken, gazetecilerin sorusunu cevapladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yerel seçimlerde ittifak yapılması konusunda bir görüşme olup olmadığı sorusuna ilişkin Erdoğan, "Bakalım önümüzdeki günlerde. Sayın Başkan ile zaten konuştuk. O da olumlu bakıyor." diye konuştu.
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