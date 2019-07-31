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Erdoğan'ın Bahçeli'yi evinde ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.07.2019 18:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin evini sosyal medyada gördüğü ve bir görüşme sırasında "Eviniz çok güzelmiş" dediği, Bahçeli'nin daveti üzerine ziyaretin gerçekleştiği öğrenildi

BUKET GÜVEN- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, MHP liderinin daveti üzerine evinde ziyaret ettiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin evinin fotoğrafını sosyal medya ortamında gördü. Bir görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye "Eviniz çok güzelmiş." dedi. Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisini bir gün evinde misafir etmekten memnuniyet duyacağını söyledi.

Erdoğan'ın Bahçeli'ye bugün evinde yaptığı ziyaretin, Bahçeli'nin daveti kapsamında gerçekleştiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

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