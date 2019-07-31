Erdoğan'ın Bahçeli'yi evinde ziyareti

BUKET GÜVEN- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, MHP liderinin daveti üzerine evinde ziyaret ettiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin evinin fotoğrafını sosyal medya ortamında gördü. Bir görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye "Eviniz çok güzelmiş." dedi. Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisini bir gün evinde misafir etmekten memnuniyet duyacağını söyledi.

Erdoğan'ın Bahçeli'ye bugün evinde yaptığı ziyaretin, Bahçeli'nin daveti kapsamında gerçekleştiği belirtildi.

