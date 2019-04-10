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Erdoğan'ın Bahçeli'yi kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2019 12:46 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabulü sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabulü sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

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