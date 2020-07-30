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Erdoğan'ın Bayram Mesajında Suriye, Irak, Libya ve Egemenlik Vurgusu

30.07.2020 13:32 | Son Güncelleme

Erdoğan, bayram mesajında hem Corona virüsü tedbirlerine dikkat çekti hem de Türkiye’nin Suriye, Irak ve Libya’daki operasyonlarına değindi

Erdoğan'ın Bayram Mesajında Suriye, Irak, Libya ve Egemenlik Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. TV kanalları tarafından yayınlanan mesajında Erdoğan, hem Corona virüsü tedbirlerine dikkat çekti hem de Türkiye’nin Suriye, Irak ve Libya’daki operasyonlarına değindi.

Erdoğan mesajında bayram süresince tedbirlere uyulması uyarısında bulunurken bugüne dek Türkiye’nin Corona virüsüne karşı verdiği mücadelenin dünyanın takdirini toplayan başarılı bir şekilde yürüdüğünü söyledi.

Bayram mesajında Türkiye’nin Suriye, Irak ve Libya’daki askeri faaliyetlerine de değindi. Erdoğan’ın bu konuda zafer açıklaması yapması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Tarihimize ‘zaferler ayı’ olarak geçen Ağustos ayına girmek üzere olduğumuz şu günlerde inşallah evlatlarımıza yeni zaferler miras bırakacağız. Irak ve Suriye’den Libya’ya uzanan geniş bir alanda süren bu mücadelemizi hem kendimiz, hem bu ülkelerdeki dost ve kardeşlerimiz için zaferle neticelendirmekte kararlıyız. Doğu Akdeniz ve Ege’deki haklarımızı korumak için başlattığımız çalışmaları sonuna kadar devam ettireceğiz” dedi.

Ayasofya ve egemenlik vurgusu

Erdoğan Bayram mesajında da Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesine değindi ve egemenlik hakkı vurgusu yaptı. Erdoğan “Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakfiyesine uygun şekilde yine bir cuma günü yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Camii örneğinde olduğu gibi egemenlik haklarımızı kullanmakta tereddüt göstermeyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlardan trafik kurallarına da uymalarını istedi.

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