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Erdoğan’ın Boykot Çağrısı Sokakta Nasıl Yankı Buldu?

26.10.2020 20:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa ile yaşanan gerilim sonrası yaptığı çağrıda Fransız ürünlerinin boykot edilmesini istedi. Peki halk cumhurbaşkanın bu çağrısına nasıl bakıyor? VOA Türkçe İstanbullular’a sordu

Erdoğan’ın Boykot Çağrısı Sokakta Nasıl Yankı Buldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa ile yaşanan gerilim sonrası yaptığı çağrıda Fransız ürünlerinin boykot edilmesini istedi. Peki halk cumhurbaşkanın bu çağrısına nasıl bakıyor? VOA Türkçe İstanbullular’a sordu:

“Boykot için tüm partiler ortak tavır takınmalı”

Cumhurbaşkanı’nın çağrısından sonra Fransa ürünlerini boykot kararı aldığını ifade eden Onur Aydın, “Ben ulusal ve milli konularda muhalefetiyle iktidarıyla bir ve bütün olup ortak adımlar ve ortak kararlar alınmasından yanayım” dedi.

“Çoğu ülkeyle ilişkimiz kötü”

Türkiye’nin birçok ülkeyle arasının iyi olmadığını kaydeden Güler Özçelik bunlara Fransa’nın da eklenmesinin mevcut ekonomik durumu daha da kötüye götüreceğini savundu. Özçelik, “Her yerle kötüyüz. Bir de Fransa ile kötü olursak ne yapacağız? Bu yanlış. Bütün dünya ile kötü olursak tek başımıza nasıl yaşayacağız? Dolar kurunun ne olduğu malum. Benim maaşım 500 TL ve bunun üzerinden de bir sürü vergi ödüyorum” diye konuştu.

“Bir süre Fransa ürünlerini boykot etmemiz gerekiyor”

Özel sektör çalışanı Kadir Acar da boykot yapılmasını savunanlardan. Acar, “Türkiye’de çok Fransız malı var ama ben de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söyleminin doğru olduğunu düşünüyorum. Onlar bize hem din konusunda hem bir takım ihracat konusunda sınırlamalar ve kısıtlamalar uyguluyorlarsa, bizim de belli bir süre bu malları boykot etmemiz gerekiyor’’ ifadelerini kullandı.

“Ülkemizde birçok sorun varken boykot konusunun gündeme gelmesi ilginç”

Türkiye’nin ekonomik anlamda sorunlar yaşadığı bir dönemde boykot kararının alınmasını ilginç bulduğunu ifade eden Yavuz İpek, “Yüzde 80’i Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz. Oradaki söylemler yüzünden boykot kararı almış olmak bir tepki olarak gösterilebilir ama bu durumun Fransa ekonomisini çok etkileyeceğini zannetmiyorum. Ayrıca ülkede bu kadar ekonomik kriz varken daha çok üzerinde durulması konular varken bunun gündeme gelmesi de bana ilginç geldi” şeklinde konuştu.

“Ne şartlar altında olunursa olunsun Fransa mallarını boykot etmeliyiz”

Boykot alınması gerekliliğini savunan Ömer Mutlu, üretimin de önemine vurgu yaptı; “Ne şartlar altında olunursa olunsun Fransa mallarını boykot edip almamamız gerekiyor. Müslüman olarak bu görevi üstlenmemiz gerekiyor. Tabi ki yerli üretimimizi de geliştirmemiz gerekiyor. Üretmemiz lazım ki bir yerlere bağımlı olmayalım” yorumunda bulundu.

“Boykot söylemini yanlış buluyorum”

Emekli Fatma Kaya, “Bir konuda ters düşürüldü diye cumhurbaşkanının böyle bir söylemde bulunması yanlıştır. Biz dış ülkelerle kötü olduğumuzda ekonomimiz direk olarak etkileniyor. Ben emekliyim, ay sonunu zor getiriyorum. Türk parası döviz karşısında eriyip gitmiş” diye konuştu.

“Boykot kararı Fransa’nın umurunda mı?”

Uzun zamandır işsiz olduğunu belirten Murat Albak, “Fransa’nın ürününü boykot etmemiz Fransa’nın umurunda mı? Neyini boykot ediyorsun? Halk aç. Millet işsiz, güçsüz. Bizim şu anda ürettiğimiz bir ürün mü var? Hangi ürünü üretiyoruz, hangi sektör çalışıyor şu anda? Hiçbir şey üretilmiyor” dedi.

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