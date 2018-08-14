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‘Erdoğan’ın Boykot Çağrısının Resmi Politika Olup Olmadığını Görmek İçin Bekleyeceğiz’

14.08.2018 23:10 | Son Güncelleme

Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerikan elektronik ürünlerine boykot çağrısının bir politika olup olmadığını görmek için bekleyeceklerini söyledi

‘Erdoğan’ın Boykot Çağrısının Resmi Politika Olup Olmadığını Görmek İçin Bekleyeceğiz’

ABD Dışişleri Sözcüsü, basın toplantısında Erdoğan’ın Amerikan elektronik ürünlerine boykot çağrısının Türkiye tarafından resmi politika olarak izlenip-izlenmediğini görmek için bekleyeceklerini söyledi, “Türkiye’nin ekonomik sorunları ABD’nin iki Türk bakana uyguladığı yaptırımlar öncesinde başlamıştı” dedi

Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert Salı günkü basın toplantısında Türkiye’yle yaşanan son gelişmeleri de değerlendirdi. Nauert, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerikan elektronik ürünlerine boykot çağrısının Türkiye tarafından resmi politika olarak izlenip-izlenmediğini görmek için bekleyeceklerini söyledi.

Türkiye’deki ekonomik sıkıntıların Amerika’yla yaşananlarla ilgisi olmadığı mesajını veren Nauert, iki ülke arasındaki ilişkilerde ilerlemenin Rahip Andrew Brunson’ın yakında Amerika’ya dönmesiyle sağlanacağını belirtti.

Sözcü, Türkiye’de bugün yaşananlar ABD’nin politikalarının bir sonucu değildir, ekonomik sorunlar ABD’nin iki Türk bakana uyguladığı yaptırımlar öncesinde başlamıştı” dedi.

Brunson’nın durumuyla ilgili yeni bir gelişmeden haberdar olmadığını belirten Nauert, Türkiye’yle görüşmelerin devam ettiğini de söyledi.

Sözcü, Türkiye’ye beklentilerini çok açık şekilde ilettiklerini söyledi. Nauert, Washington’un Brunson’ın yanı sıra NASA’da çalışan Serdar Gölge’yle 3 Büyükelçilik çalışanının serbest bırakılması isteğini yineledi.

Nauert, bununla birlikte Amerika vatandaşlarına yönelik Türkiye’ye seyahat uyarısı olmadığını da kaydetti.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
vakit birlik vakti. kendi icimizde birbirimizi yeriz ama çölde kalsak 3 yilda devlet oluruz.vakit çölü devlet yapma vaktidir.
Yani diyo ki sözde kalmasın haklı
GÖRECEKSİN ABD DEMEK WC DEMEK ALIN MALLARIZI BAŞINIZA ÇALIN.. NO ABD NO COLA
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