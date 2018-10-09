HABER

"Erdoğan'ın Budapeşte ziyareti ilişkileri güçlendirir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 02:42 | Son Güncelleme

YTB'nin "Türkiye Bursları" ile eğitim gören Macar öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan’a yapacağı ziyaretin iki ülke ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyor - Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans öğrencisi Petra Fruzsina Csorba: - "İkili ilişkilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin ardından daha da güçlü bir şekilde devam edeceğine inanıyorum" - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı doktora öğrencisi Katalin Földes: - "Ülkelerimizin tarihsel geçmişi var. Birbirlerimizi daha iyi tanımak için bu ziyaret güzel bir fırsat"

AHMET FURKAN MERCAN - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" ile eğitim gören Macar öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan'a yapacağı ziyaretin iki ülke ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyor.

Macaristan'dan gelen öğrenciler, Türkiye izlenimlerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8-9 Ekim'de Macaristan'a yapacağı resmi ziyareti AA muhabirine değerlendirdi.

Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans öğrencisi Petra Fruzsina Csorba, "İkili ilişkilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Budapeşte ziyaretinin ardından daha da güçlü bir şekilde devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Lise döneminden beri Türkiye ile ilgilendiğini belirten Csorba, lisans öğrenimini Budapeşte'de Eötvös Lorand Üniversitesi Ortadoğu Dilleri ve Kültürleri bölümünde okuduğunu söyledi.

- "Ülke ilişkilerine katkıda bulunursam ne mutlu"

Aynı üniversitenin tercümanlık bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Csorba, "O sırada İstanbul'a kısa süreliğine gelmiştim. Coğrafyası beni öylesine etkilemişti ki derhal YTB bursuna başvurdum." dedi.

İleride Türk-Macar ilişkilerine katkı sağlamak istediğini dile getiren Csorba, "Bursu kazandığıma ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Uluslararası İlişkiler bölümü sadece Ortadoğu ile ilgili bölgesel çalışmalar değil Türk-Macar ikili ilişkiler konusunda da çalışma fırsatı sunuyor. Ben de mezun olduktan sonra profesyonel hayatımda bu alanlarda katkıda bulunabilirsem ne mutlu bana." şeklinde konuştu.

Kendisine "Türkiye'de en çok neyi seviyorsun” diye sorulduğunda "Türkleri" cevabını verdiğini anlatan Csorba, Türkiye'de insanların cana yakın, toplumsal bağlarının güçlü olduğunu söyledi.

Csorba, "Birbirlerini büyük bir aile olarak gördükleri ve bana da burada yaşadığım için bu ailenin bir üyesi olarak hissettirdikleri için Türkiye'de yaşamaktan çok memnunum." dedi.

Fırsat buldukça Türkiye’nin farklı şehirlerini gezdiğini aktaran Csorba, bugüne kadar Adana, İzmir, Amasra ve Konya'ya gittiğini belirtti.

- "Rózsadomb'un atmosferi beni çok etkiledi"

Macar dil sistemindeki benzerlikler dolayısıyla Türkçe öğrenmekte pek zorlanmadığını belirten Csorba, Osmanlı Devleti'nin Macar tarihine etkisine ilişkin, "Macar ve Osmanlının ortak tarihi Macar kültürünü zenginleştirmiştir." yorumunu yaptı.

Macaristan-Türkiye ilişkilerinin güçlenerek sürdüğünü kaydeden Csorba, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Budapeşte ziyaretine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Macaristan ve Türkiye arasında son zamanlarda güçlenerek süren ikili ilişkilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Budapeşte ziyaretinin ardından daha da güçlü bir şekilde devam edeceğine inanıyorum. Erdoğan ziyareti sırasında Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'nin bir yıldır süren restorasyonundan sonra resmi açılışını yapacak. Macar tarihinde Gül Baba önemli bir yer alıyor çünkü Macarlara gülleri o tanıttı. Türbesinin olduğu mahallenin ismi de buradan geliyor: "Rózsadomb" (Gül tepesi). Gül Baba Türbesi'ne birkaç kez ziyaret ettim ve oradaki atmosfer beni çok etkiledi. Eminim restorasyondan sonraki hali daha da güzel, iki ülke arasındaki ilişkiler de gül gibi olacaktır.”

- "Türkler sıcakkanlı, Avrupa buna alışık değil"

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı’ndan doktora öğrencisi Katalin Földes, daha önce Türkiye’ye Erasmus programıyla geldiğini, bursun sona ermesinin ardından YTB bursuna başvurduğunu dile getirdi.

Türkiye’de viroloji alanında Kırım Kongo Kanamalı Virüsü üzerine çalıştığını kaydeden Földes, Türk insanının sıcakkanlı olduğunu ve bu sayede ülkenin birçok yerini dolaştığını söyledi.

Földes, "Kendimizi hemen toplum icinde hissettiriyorlar. Bu sayede Türkiye'nin birçok tarafını gezdim. Örnegin İstanbul, İzmir, Efes, Şirince, Pamukkale, Kapadokya, Mersin, Eskişehir ve Karadeniz bölgesinde birçok sehirlere gittim." ifadelerini kullandı.

Gezdiği yerlerde bir yabancı olarak hiç zorlanmadığına işaret eden Földes, şöyle konuştu:

"İnsanlar çok farklı. Kuzeyde, güneyde, doğuda, batıda. Türkiye’de insanlar çok sıcakkanlı. Avrupa'da genellikle bence insanlar buna alışık değil. Bana, Türkçe bilmeden bile yardım ediyorlar. Hiçbir zaman Türkiye'de sorun yaşamadım."

- "Ülkelerimizin yakın olmasının faydası var"

Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke ilişkilerine katkı sağlayacağını aktaran Földes, "Hem ekonomik hem kültürel olarak bizim yakın olmamızın faydası var." dedi.

Földes sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu ziyaret hem ekonomik, hem kültürel olarak iki ülkenin ilişkisini güçlendirecek. Bağlantılarımız iki tarafa da katkı sağlar. Ülkelerimizin son zamanlardaki yakınlığını görüyorum. İki ülke ilişkilerinin bu açıdan gitmesi güzel. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti her konuda katkıda bulunabilir. Sonuçta ülkelerimizin tarihsel geçmişi var. Birbirlerimizi daha iyi tanımak için bu ziyaret güzel bir fırsat. Budapeşte’de Gülbaba Türbesi yenilendi. Ben de henüz türbeyi görmedim. Yeni açılacak. İlk defa Türkiye'ye geldiğimde orayı tanıdım. Türbenin bulunduğu yer Türkiye’nin sokaklarına benziyor. Sokak isimleri de aynı."

PARTNERÜnlü yıldız ile genç sevgilisi herkesin içinde...Ünlü yıldız ile genç sevgilisi herkesin içinde...
Ekipler kaçak yapı fırsatçılarının peşindeEkipler kaçak yapı fırsatçılarının peşinde
Alkol alıp, girdiği denizde 8 saat kalan genci balıkçılar kurtardıAlkol alıp, girdiği denizde 8 saat kalan genci balıkçılar kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ankara üniversitesi veterinerlik fakültesi Budapeşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hacettepe Üniversitesi Katalin Földes Macaristan Petra Fruzsina Csorba YTB Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

En Çok Okunan Haberler

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

İlginizi Çekebilir

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'genel af' açıklaması: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'genel af' açıklaması: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz

Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan eleştirilere yanıt: Maaş söz konusu değil

Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan eleştirilere yanıt: Maaş söz konusu değil

ABD'den Türkiye'ye NATO haritalı Suriye mesajı!

ABD'den Türkiye'ye NATO haritalı Suriye mesajı!

Gözler Kızılcahamam'da! Erdoğan canlı yayında açıklayacak

Gözler Kızılcahamam'da! Erdoğan canlı yayında açıklayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gökova Körfezi için alarm! Korkutan deprem açıklaması

Gökova Körfezi için alarm! Korkutan deprem açıklaması

TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! Irak ve Suriye tezkeresi 1 yıl daha uzatıldı

TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! Irak ve Suriye tezkeresi 1 yıl daha uzatıldı

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

İstanbul barosunda değişim rüzgarı

İstanbul barosunda değişim rüzgarı

Azeri mafya lideri Nadir Salifov İstanbul'da yakalandı

Azeri mafya lideri Nadir Salifov İstanbul'da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.