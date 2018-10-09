"Erdoğan'ın Budapeşte ziyareti ilişkileri güçlendirir"

Aynı üniversitenin tercümanlık bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Csorba, "O sırada İstanbul'a kısa süreliğine gelmiştim. Coğrafyası beni öylesine etkilemişti ki derhal YTB bursuna başvurdum." dedi.

Lise döneminden beri Türkiye ile ilgilendiğini belirten Csorba, lisans öğrenimini Budapeşte'de Eötvös Lorand Üniversitesi Ortadoğu Dilleri ve Kültürleri bölümünde okuduğunu söyledi.

Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans öğrencisi Petra Fruzsina Csorba, "İkili ilişkilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Budapeşte ziyaretinin ardından daha da güçlü bir şekilde devam edeceğine inanıyorum." dedi.

AHMET FURKAN MERCAN - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" ile eğitim gören Macar öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan'a yapacağı ziyaretin iki ülke ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyor.

İleride Türk-Macar ilişkilerine katkı sağlamak istediğini dile getiren Csorba, "Bursu kazandığıma ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Uluslararası İlişkiler bölümü sadece Ortadoğu ile ilgili bölgesel çalışmalar değil Türk-Macar ikili ilişkiler konusunda da çalışma fırsatı sunuyor. Ben de mezun olduktan sonra profesyonel hayatımda bu alanlarda katkıda bulunabilirsem ne mutlu bana." şeklinde konuştu.

Kendisine "Türkiye'de en çok neyi seviyorsun” diye sorulduğunda "Türkleri" cevabını verdiğini anlatan Csorba, Türkiye'de insanların cana yakın, toplumsal bağlarının güçlü olduğunu söyledi.

Csorba, "Birbirlerini büyük bir aile olarak gördükleri ve bana da burada yaşadığım için bu ailenin bir üyesi olarak hissettirdikleri için Türkiye'de yaşamaktan çok memnunum." dedi.

Fırsat buldukça Türkiye’nin farklı şehirlerini gezdiğini aktaran Csorba, bugüne kadar Adana, İzmir, Amasra ve Konya'ya gittiğini belirtti.

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Macar dil sistemindeki benzerlikler dolayısıyla Türkçe öğrenmekte pek zorlanmadığını belirten Csorba, Osmanlı Devleti'nin Macar tarihine etkisine ilişkin, "Macar ve Osmanlının ortak tarihi Macar kültürünü zenginleştirmiştir." yorumunu yaptı.