Erdoğan’ın CHP’li Belediyelere Terörle İltisaklı Suçlaması Sürüyor

İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) müfettişler göndermesi ve bazı İBB çalışanlarının, terörle irtibatı olduğu açıklanması sonrası, iktidar ve muhalefet arasında yeniden tırmanan gerilim devam ediyor.

Bugün Karaman’da bir açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi’ni, Halkların Demokratik Partisi’yle(HDP) işbirliği içinde olmakla itham ederken yalnız İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde değil, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde de teröre bulaşanların istihdam edildiğini iddia etti.

Cumhurbaşkanı, ‘‘Terör örgütünün aparatı olan partiyi, belediyelerde olduğu gibi hükümette de ülkenin başına bela etmeye çalışanların riyakarlıklarını anlatacağız. İstanbul'da CHP belediyesi ne yapıyor? Bakıyorsunuz anlaşma yapmışlar, ne yazık ki terör örgütünün aparatları olarak da bunlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam ediliyor. Aynısı Ankara'da, aynısı değişik yerlerde. Ülkeyi asırlık tasallutlarından kurtarmak için bunca yıldır ter döktüğümüz, küresel siyaset ve para baronlarına teslim etmeye kalkanların sinsi oyunlarını, deşifre edeceğiz’’ dedi.

Erdoğan’dan muhalefete: ‘‘Yeminli Türkiye düşmanlarının değirmenlerine su taşıyanlar’’

Cumhurbaşkanı, muhalefetin ekonomik krizden medet umduğunu ancak hükümetin 20 Aralık’ta açıkladığı kur korumalı Türk Lirası mevduat hesabı tabanlı Yeni Ekonomik Model’le, ekonomideki sorunları giderdiğini vurgularken 2021 yılında 2 milyon kişiye iş bulunduğunun altını çizdi.

Erdoğan ‘‘Son sekiz, dokuz yıldır ülkemizin yaşadığı her saldırının ekonomik bir boyutu var. 2018’den beri ekonomimiz doğrudan hedef oldu. Aldığımız tedbirlerle bu saldırının yurtdışı ayağını kestik. Bu defa da ülkemiz içinde piyasalarda döviz kuru üzerinden başlatılan tedirginliklerle aynı oyun sürdürüldü. 20 Aralık’ta da bunların ayaklarını kestik. Bir anda döviz aşağıya inmeye başladı. Bu kirli senaryoya gönüllü figüranlık yapanların, gavurun kılıcını çalanların, yeminli Türkiye düşmanlarının değirmenlerine su taşıyanların sergiledikleri çirkinlikleri de sizlerin takdirine bırakıyorum. 20 Aralık bir dönüm noktası oldu. Açıkladığımız tedbir paketlerinin hemen ardından bu oyunu da bozduk. Yükselen enflasyon yüzünden vatandaşın canının yandığını biliyoruz. Kurdaki müsilajı temizlediğimiz gibi enflasyondaki müsilajı da en kısa sürede ortadan kaldıracağız’’ dedi.

‘‘İstiyorlar ki ekonomide dalgalanma yaşansın, isyan başlasın’’

Erdoğan ‘‘sapkın ideoloji’’ye sahip olmakla suçladığı muhalefetin, halkın huzurunun kaçmasını istediğini de öne sürdü.

Cumhurbaşkanı, ‘‘İstiyorlar ki darbe girişimi olsun demokrasi ortadan kalksın. İstiyorlar ki terör örgütleri üzerimize saldırsın, her taraf ateşe, kana bulansın, milletin huzuru kaçsın. İstiyorlar ki salgın hastalık mı baş gösterdi? Halkın sabrı taşsın. İstiyorlar ki ekonomide beklenmedik bir dalgalanma yaşansın, insanlar işlerinden olsun, isyan başlasın. İstiyorlar ki Türkiye ablukaya alınsın, dışarıdan müdahale başlasın’’ diye konuştu.

Bahçeli: ‘‘Sokakta gelecek planlayanlar buna pişman olacaklardır’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üç gün önce baş başa görüştüğü Cumhur İttifakı’ndaki ortağı, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, muhalefetin erken seçim beklentisine bir kez daha kapıyı kapatırken muhalefeti, sokağa inmemesi için uyardı.

Bahçeli ‘‘CHP Genel Başkanı bizim ‘milliyetçilik’ diye ortada gezmemizden hoşlanmıyormuş. Herkesi kendisi gibi sanıyor. Kılıçdaroğlu'nun bu söylemi düşünce namusu açısından yüz kızartıcıdır. Milliyetçi buna göre liraya değer veren kişiymiş. Kılıçdaroğlu, korkusundan Türk Lirası diyemiyor. Pervasızca milliyetçilik taslayıp gülünç durumlara düşüyor. Uyarmadı deme, tecrübe etmediğin sularda yüzersen dibi boylarsın. Sokağa dökülseniz ne yazar, dökülmeseniz ne çıkar. Sandık diyorsanız, 2023 yılını bekleyeceksiniz. Sokakta gelecek planlayanlar, buna pişman olacaklardır’’ dedi.

Kılıçdaroğlu: ‘‘Birleşmeniz, ötekileştirmeyi kırmamız lazım’’

Bugün İstanbul’da Roman Buluşması’nda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ysa, toplumsal kamplaşmanın ülkeye faydası olmadığını söyledi ve yoksullukla mücadele için hazırladıkları Aile Destekleri Sigortası’nı tanıttı.

CHP lideri, ‘‘Türkiye coğrafyasının neresinde yaşarsa yaşasın hiçbir ailenin asgari ücretin altında geliri olmasını istemiyoruz. Bunun güvencesini Aile Destekleri Sigortası'nı vererek düzelteceğiz. Her evde mutlaka bir sigortalı olacak. Bunu sadece söylemde bırakmamak gerekiyor. İster belediye, ister merkezi hükümet eleman alırken önce sigortası olmayan hanelerden bir kişiyi sigortalı olarak alacak. Sosyal devlet dediğimiz bir kavram var. Sosyal devlet vatandaşı ezmeyen devlet demektir. Toplumun değişik kesimlerinde gördüğüm tabloyu sizde de görüyorum. Ayrışıyorsunuz. Kamplara bölünüyorsunuz. Birleşmeniz lazım. Ötekileştirmeyi kırmamız lazım. Kimlik üzerinden, inanç üzerinden siyaset yapmayacağız’’ dedi.

