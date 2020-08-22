Erdoğan'ın Doğalgaz Açıklamasına Halk Ne Dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervinin Karadeniz’de bulunduğunu söyledi. Peki bu açıklama beklentileri karşıladı mı? VOA Türkçe, halka konu hakkındaki görüşlerini sordu.

Bazıları doğalgaz bulunmasının sevindirici bir haber olduğunu ve ekonomiyi rahatlatacağı düşüncesini savunurken, bazıları ise açıklamayı seçim yatırımı olarak gördüğünü ifade etti.

“Artık kimseye muhtaç olmayacağız”

Türkiye’de doğalgaz rezervi bulunması haberinin kendisini çok mutlu ettiğini kaydeden Seher Erdem, bu sayede Türkiye ekonomisin daha güçlü olacağını söyledi.

Erdem, “Güzel bir sürpriz oldu. Beklediğimiz, istediğimiz bir şeydi. Doğalgazın ülkemizde ortaya çıkarılması beni çok mutlu etti. En azından artık hiç kimseye muhtaç olmayacağız. Şu anda doğalgazı dışarıdan alıyoruz. Böyle bir şey gerçekleşirse, kendi ürettiğimizi doğalgazı hem kullanıp hem de dışarıya satabiliriz. Aynı enerji ihraç eden ülkelerin yaptığı gibi. Bu geçtiğimiz sene doğalgaz faturalarım 400-500 TL idi. Artık faturalarımız bu kadar yüksek gelmeyecek. Gaz satışı gerçekleşirse belki de bu bizim maaşlarımıza bile olumlu olarak yansır” dedi.