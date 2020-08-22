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Erdoğan'ın Doğalgaz Açıklamasına Halk Ne Dedi?

22.08.2020 21:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervinin Karadeniz’de bulunduğunu söyledi. Peki bu açıklama beklentileri karşıladı mı? VOA Türkçe, halka konu hakkındaki görüşlerini sordu

Erdoğan'ın Doğalgaz Açıklamasına Halk Ne Dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervinin Karadeniz’de bulunduğunu söyledi. Peki bu açıklama beklentileri karşıladı mı? VOA Türkçe, halka konu hakkındaki görüşlerini sordu.

Bazıları doğalgaz bulunmasının sevindirici bir haber olduğunu ve ekonomiyi rahatlatacağı düşüncesini savunurken, bazıları ise açıklamayı seçim yatırımı olarak gördüğünü ifade etti.

“Artık kimseye muhtaç olmayacağız”

Türkiye’de doğalgaz rezervi bulunması haberinin kendisini çok mutlu ettiğini kaydeden Seher Erdem, bu sayede Türkiye ekonomisin daha güçlü olacağını söyledi.

Erdem, “Güzel bir sürpriz oldu. Beklediğimiz, istediğimiz bir şeydi. Doğalgazın ülkemizde ortaya çıkarılması beni çok mutlu etti. En azından artık hiç kimseye muhtaç olmayacağız. Şu anda doğalgazı dışarıdan alıyoruz. Böyle bir şey gerçekleşirse, kendi ürettiğimizi doğalgazı hem kullanıp hem de dışarıya satabiliriz. Aynı enerji ihraç eden ülkelerin yaptığı gibi. Bu geçtiğimiz sene doğalgaz faturalarım 400-500 TL idi. Artık faturalarımız bu kadar yüksek gelmeyecek. Gaz satışı gerçekleşirse belki de bu bizim maaşlarımıza bile olumlu olarak yansır” dedi.

“Esnafa destek ya da asgari ücrete zam açıklaması sürpriz olurdu”

Doğalgaz rezervi bulunması haberini sürpriz olarak nitelendirmediğini ifade eden Osman Özdemir ise, “Esnafa ekonomik destek, vergi borçlarının azaltılması, kira desteği, asgari ücrete yüzde 50 zam gibi açıklamaların sürprizi olur. Gaz rezervinin bulunmasının vatandaşa olumlu hiçbir etkisi olmaz. Ne yani benim faturam mı düşecek ya da doğalgazın metreküp fiyatı mı inecek?” diye sordu.

“Dışa bağımlılığımız azalacak”

Özel sektörde çalışan Masum Bayram, “Ülkemiz için iyi olacağını düşünüyorum. İleriye dönük bir proje. 3 yıl sonra projenin gerçekleşmeye başlayacağını duyduk. Ben iyi olacağını düşünüyorum. Enerji ithalatı sebebiyle dışarıya ödenen ciddi rakamlar var, dışa bağımlılığımız azalacak ve o para ülkemizde kalacak. O sebeple ekonominin de daha iyi olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Oy kazanmak için açıklama yapıldı”

Mekanik uzmanı Ali Cengiz ise yapılan açıklamanın oy kazanmak için yapıldığı görüşünde. Cengiz, “Bence bu açıklama sürpriz değil, maksat gündemi değiştirmek. İnsanların çok sıkıntıları var. Herkes işsiz, cebinde para yok. Cumhurbaşkanı gazın 2023’te çıkarılacağını söylüyor. 0 tarihte ne olduğunu biz gayet iyi biliyoruz, seçim olacak. Oy kazanmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Artık bu millet buna kanmıyor” dedi.

“Türkiye ekonomisine katkısı olacak”

Tekstilci Kadir Görür, “Türkiye için güzel bir gelişme. Türkiye ekonomisine katkısı da olacak. Bütün paralarımız dışarıya gidiyor. Paralarımız ülke içinde kaldığı sürece bu durum bizleri daha rahatlatacak ve bize hizmet olarak geri dönecek” diye konuştu.

“Bu açıklama yakın zamanda seçim yapılacağının habercisi”

MTA’dan emekli olduğunu ifade eden Dicle Karaman, gazın çıkarılmasının bahsedildiği kadar kolay olduğunu düşünmediğini ve maliyetli bir çalışmanın gerektiğine vurgu yaptı.

Karaman, “Bu açıklama yakın zamanda seçim olacağının habercisi. Bir defa sondaj yapılarak açıklanacak bir şey değil, defalarca sondaj yapılıp bunun verimlilik derecesinin ölçülmesi gerekir. Ayrıca bu gazın çıkarılması da ayrı bir maliyet. Böyle anlatıldığı gibi kolay şeyler değil” ifadelerini kullandı.

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