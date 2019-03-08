Erdoğan’ın Hedefi Muhalefet ve Eski AKP’liler

Şanlıurfa’ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından, 11 Nisan Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan, sahneye birlikte çıktığı şarkıcı İbrahim Tatlıses ile beraber vatandaşları selamladı. Erdoğan, konuşmasına kente yapılan yatırımları anlatarak başladı. CHP, HDP ve SP’yi yatırımlara karşı çıkmakla suçlayan Erdoğan, "Dün ne oldu biliyor musunuz? Dün Mardin'deydim. Mardin'e hızlı tren müjdesini verdim. Benim arkamdan bu bölücü terör örgütünün desteklediği malum parti var ya, onun eş başkanı bir ifade kullanmış; 'Mardin'e hızlı trenin ne işi var.' Aynen SP gibi yani Saadet Partisi. Onun başındaki zat da 'Sivas'a trenin ne işi var' dedi. Yani Allah'tan şunu demedi 'Mardin'de havaalanının ne işi var.' Hem bunu kullanırlar, ondan sonra havaalanında gelir onunla uçuş yaparlar. Şimdi oraya hızlı tren geldiği zaman biliyorum ki o hızlı trenden de bunlar istifade edecekler. Ama bunlarda ufuk yok. Yıllar yılı CHP, her yapılanın karşısına dikilmedi mi? İstanbul'a birinci köprü yapıldı, karşısına dikildi. İki yapıldı, üç yapıldı karşısına dikildi. Marmaray yapıldı, karşısına dikildiler. Avrasya Tüneli'ni yaptık, karşısına dikildiler. Osmangazi'nin karşısına dikildiler. Şimdi İstanbul'u İzmir'e bağlıyoruz, onun da karşısına dikilmeye çalışıyorlar” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Çiftçiler battı, ellerinden toprakları alındı" iddiasını hatırlatan Erdoğan, "Bay Kemal, senin kılavuzun karga... Ben sana resmi rakam veriyorum. Son 17 yılda Şanlıurfalı çiftçilerimize toplamda 10 katrilyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Bu yılın ilk üç ayı itibariyle ülke genelinde 8 milyar 777 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesini yapmış olacağız” diye konuştu. Erdoğan’ın eleştirilerinin hedefinde eski AKP’liler de vardı. ‘’Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler’’ diyen Erdoğan, “Çok tezgahlar kuruluyor. Neymiş beyefendi aday olmamış, aday olmayınca bakıyorsunuz ne dava var ne bir şey. Menfaat neredeyse oraya gidiyor. Ne diyorlar, 'Ben kazanınca tekrar AK Parti'ye geleceğim.' Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler. Bu davada bu treni terk edenleri, kusura bakmasınlar, bu can bu tende oldukça bir daha biz bu trene kabul etmeyiz. Biz bu dava da kimlerle bu yola çıktıysak bize ihanet etmedikçe biz beraber yolculuğumuza devam ederiz. Onun için de emaneti emin ellere teslim ettik, onlarla yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.