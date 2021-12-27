Erdoğan’ın İddiasına İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’ndan Tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidar partisinin Cumhur İttifakı’ndaki ortağı Milliyetçi Hareket Partisi’nin genel başkanı Devlet Bahçeli, ısrarla erken seçim olmayacağı yönünde açıklamalar yaparken iktidar ve muhalefetten gelen sert açıklamalar siyasetin iyiden iyiye ısındığını gösteriyor.

Pazar günü öğle saatlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki 31 bin 124 sandık için 166 bin 877 kişinin görevlendirildiğini, şehrin 39 ilçesinin her birinde yapılan ilçe danışma toplantılarının 17 bin 834 kişinin iştirakiyle gerçekleştirildiğini belirtti.

‘‘Bu davada kibre yer olmaz. Bu davada nobranlığa ve ihanete yer olmaz’’ diyen Erdoğan 2023 seçimlerinden de zaferle çıkmak istediklerini belirtti hem CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na hem de ismini vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sert sözlerle yüklendi.

Erdoğan: ‘‘Aralarında terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45 bin kişiyi işe aldılar’’

Cumhurbaşkanı, ‘‘Kılıçadaroğlu, Şanlıurfa'nın taşlı tarlalarında 99 yıllık birikimimizi 1,5 kat aşacak bir enerji gücü kurmaktan söz ediyor. Ülkemizin halihazırdaki 8 bin megavatlık güneş enerjisi altyapısının 21 katının bir kalemde Şanlıurfa'da kuruyor. Peki, böyle enerji gücü oluşturmak için ne kadarlık bir yatırım gerekiyor. Tam 125 milyar dolar gerekiyor. At atabildiğin kadar. Ama yalanı rakamlarla söyleyince işte böyle hesap kitap devreye giriyor ve gerçekler gelip yüzüne bir tokat gibi çarpıyor. İstanbul'da kazandıkları belediyelerden tek bir kişinin işten çıkartılmayacağına dair namus sözü verdiğini biliyorsunuz. Seçim meydanlarında verdiği bu sözlere ne oldu? Bu namus sözü de yalan oldu. Bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkartıp yerine aralarında terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45 bin kişiyi aldılar. Senin bütün o yalanların tutuluyor Bay Kemal ve onun müridi, adını vermeyeceğim. Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesinde israf vardı. ‘İstanbul için borçlanmak ihanettir’ diyerek, göreve geldiler, belediyenin borcunu hiçbir iş yapmadan 23,5 milyar liradan planladıklarıyla birlikte 61 milyar liraya çıkardılar. Bunun adı İstanbul'a ihanettir’’ dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ‘‘engelleniyoruz yalanıyla beceriksizliklerini örtmeye’’ çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, CHP’nin yalnız İstanbullular’a değil; çiftçiye, esnafa ve işçiye de yalan söylediğini savundu.

Kılıçdaroğlu: ‘‘Saraydaki Şahıs, amigo takımına güvenme; sen seçimden kaçan birisin’’

AKP Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerine Cumhuriyet Halk Partisi’nden yanıt gecikmedi.

Cumhurbaşkanlığı yarışında kendisi ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la birlikte muhalefetin en çok ilgi toplayan üç adayından biri olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’na sahip çıkan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın hedef aldığı enerji modelinin de arkasında durdu.

CHP lideri, ‘‘Saray'daki Şahıs, bu aralar yine bir haller oldu sana. İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun? 5 kişilik amigo takımına güvenme, bu milletin canını yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı. Sen seçimden kaçan birisin, fazla heyecanlanma. Ey Şahıs, Şanlıurfa'ya önerdiğim enerji modelini önce trollerinle kapatmak istedin; baktın olmuyor kendin geldin. Bugün 1 saat kürsüde beni anlatmışsın, anlat anlat. Beni takip etmeye devam et. Tekrar ediyorum, Şanlıurfa'nın taşlık arazisinde güneş enerjisinden elektrik üretilir. Erdoğan'ın söylediklerine bakmayın, o önce konuşur sonra dediklerimi aynen yapar. Asgari ücret, elektrik faturaları, emekliye ikramiye, 3600 ek göstergede yapacağı gibi. Şimdi de kadınları ve nafakayı konuşmaya başlamış. Koş Erdoğan koş, sana daha neler yaptıracak bu Bay Kemal’’ dedi.

İmamoğlu: ‘‘İstanbul’a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem’’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ise sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Erdoğan’ın sözlerine hedef olan 86 bin çalışanın hakkının hukuk önünde korunacağı belirtildi.

Açıklamada, ‘‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sosyal medyadan idare edilemez. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili 16 Aralık 2021 tarihli resmî yazımıza bilgi vermediği gibi bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamayla 86 bin İBB çalışanımızı zan altında bırakmıştır. ‘Terör bağlantılı’ kişiler ortada gezip, kamu kurumlarında iş buluyorsa bu sorun İBB’nin değil, güvenlikten sorumlu İçişleri Bakanlığı’nındır. Devletin en önemli bakanlıkları, siyasi polemik yerine, elindeki bilgi ve belgeleri devletimizin kurumu İBB ile paylaşmalıdır. 31 Mart seçimleri öncesi ve sonrasında başlayan ve hala devam eden hukuksuz ve devlet ciddiyeti ile örtüşmeyen bu hamleleri kamuoyu takdirine sunarız. Elbet Türkiye Cumhuriyeti hak ettiği şekilde idare edilecektir çünkü bu kudret milletimizde fazlasıyla mevcuttur’’ ifadeleri kullanıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Hak yemem hakkımı da yedirmem, dedim. Bugün de diyorum ki; İstanbul’a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem. Suçu olanla sonuna kadar birlikte mücadele edelim. Ama şu bilinsin ki; İBB ailesine saldıranlar karşısında beklenmedik bir birliktelik ve güç görecek’’ dedi.

https://twitter.com/ekrem\_imamoglu/status/1475174667207991300

İçişleri Bakanlığı’ndan İBB ve iştiraklerinde terörle iltisaklı 557 kişiye işbaşı yaptırıldığı iddiası

Sosyal medya üzerinden süren tartışmaya İçişleri Bakanlığı da katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin elindeki belgeleri kendisiyle paylaşmasını istediği bakanlık bir açıklama yayınlayarak İBB ve iştiraklerinde görev yapan en az 557 kişinin terörle iltisaklı olduğunu iddia etti.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, ‘‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personellerden 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP/C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır’’ dendi.

https://twitter.com/TC\_icisleri/status/1475141919466569735

İktidar ve muhalefet arasındaki İstanbul polemiği Twitter’a da taşındı. Hükümet yanlıları #İstanbulTamam etiketi açarken CHP’liler #Yanındayızİmamoğlu ettiketi ile yanıt verdi. Her iki etiket de Twitter’da trending topic oldu.

