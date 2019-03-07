Erdoğan'ın ilmik attığı halı, tamamlanması için kent meydanında

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Isparta mitinginde ilmik attığı, Türk bayrağı motifi işlenecek halı, Kaymakkapı Meydanı'na kuruldu. Tamamlandıktan sonra şehit aileleri yararına satışa çıkarılacak halıya, Ispartalılar da ilmik atmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Şubat'ta Isparta'da düzenlediği miting sonrası 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda, Güneykent beldesi kadınlarından oluşan Gülderen Kadın Kooperatifi'nce dokunan halı tezgahına ilmik attı. Erdoğan'ın bir ilmik attığı ve kirkitle dokuduğu Türk bayrağı motifi işlenecek halı, tamamlandıktan sonra şehit aileleri yararına satılacak. 80 bin ilmikten oluşacak halı, kök boyalı ve yün ipten dokunacak, 120x70 santim boyutunda olacak. Ispartalıların da ilmik atması için halı, bugün AK Parti İl Başkanlığı'nca Kaymakkapı Meydanı'na kurulan çadıra yerleştirildi. Kent sakinleri, halıyı tamamlamak için ilmik atıp, kirkitle dokudu. Halı, tamamlandıktan sonra temizliği yapılarak, satışa çıkarılacak.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilmik attığı halıya yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, "Yaşlılarımız özlem gideriyor. Gençlerimiz ise meraklı bakışlarla izliyor. Onlara da ilmik attırıyoruz. Yoldan geçen vatandaşlarımız, çadırımızı ziyaret ederek, birer birer ilmik atıyor" dedi.

