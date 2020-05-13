Erdoğan’ın İsteğine Rağmen Türkiye’de Doğurganlık Hızı Düşüyor

Bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden ‘toplam doğurganlık hızı’nda zirvede Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi şehirleri yer alıyor.

2001 yılında 2,38 olan toplam doğurganlık hızı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sık sık yinelediği ‘üç çocuk’ istemine rağmen 2019’da 1,88’e geriledi.

Toplam doğurganlık hızındaki düşüş devam ediyor. Bir kadın 1950-1955 arasında ortalama 6,69 çocuk doğururken, bu sayı 1970-1975 arasında 5,39,’a, 1990-1995’e 2,9’a gerilemişti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı verilere göre, 2019 yılında canlı doğan bebeklerin toplam sayısı 1 milyon 183 bin 652 olurken, bebeklerin %51,3'ü erkek, %48,7'si kız olarak kayıtlara geçti.

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,89 çocukla Şanlıurfa olurken bu ili 3,37 çocukla Şırnak, 3,16 çocukla Ağrı ve 3,15 çocukla Muş izliyor. Siirt, Bitlis, Van, Diyarbakır ve Batman da ilk onda yer alan diğer iller.

Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu illere bakıldığında belirgin bir bölgede toplanma olmadığı görülüyor. En düşük il 1,33 çocukla Gümüşhane olurken onu 1,34 çocukla Kütahya ve Edirne, 1,38 çocukla Zonguldak, 1,40 çocukla Eskişehir, 1,41 çocukla Karabük takip ediyor. Bartın, Kırklareli, Bolu ve Çanakkale de ilk onda yer alan diğer kentler.

Toplam doğurganlık hızında Fransa, AB’nin zirvesinde

Türkiye'de toplam doğurganlık hızındaki düşüş sürse de hala Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan Fransa’nın bile önünde.

1,88 çocukla anne başına düşen çocuk sayısında AB’nin zirvesinde yer alan Fransa’yı 1,76 ile Romanya ve İsveç, 1,75 ile İrlanda takip ediyor.

AB’nin 28 ülkesi arasında en düşük toplam doğurganlık hızına sahip ülkeler ise 1,23 çocukla Malta ve 1,26 çocukla İspanya. 28 üyesi bulunan AB’nin ortalaması ise 1,56 çocuk.