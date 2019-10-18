Erdoğan'ın, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sani'yi kabulü başladı

\u0130STANBUL (AA) - Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Katar Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 \u015eeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul etti.\nTarabya'daki Huber K\u00f6\u015fk\u00fc'nde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fen kabul, saat 17.15'te ba\u015flad\u0131.PARTNER Eski mesle\u011fini duyan \u015fa\u015f\u0131p kal\u0131yor! \u0130\u015fte g\u00fczel oyuncunun bilinmeyen s\u0131rr\u0131T\u00fcrkiye, Kazakistan'a yat\u0131r\u0131mda ilk 10'a girdiSavunma Sanayii Konya Bulu\u015fmas\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi
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