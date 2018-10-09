Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı 500 bin liralık tazminat davası

Davalı Kıçıldaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de "Dava konusu olguların gerçekliği bakımından isimlerini bildirdiğimiz İlker Başbuğ, Işık Koşaner, Abdüllatif Şener, Kadir Özbek, Ali Suat Ertosun, İlhan Cihanner, Dursun Çiçek, Celal Ülgen ve Aykut Erdoğdu'nun tanık olarak dinlenilmesini istiyoruz. Genel Başkanımızın konuşmasındaki dayanağın bu kişiler dinlenildikten sonra anlaşılacağını düşünüyoruz." dedi.

Mahkeme hakimi Memun Kılıç, davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in tüm delillerinin eksiksiz olarak toplanmasını istediğine ve tanık dinletme talebi olduğuna dair dilekçe sunduğunu tutanağa yazdırdı.

- "Davalı çamur at izi kalsın siyaseti yapmaktadır"

Tanık dinletme talebine karşı söz alan davacı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Muhammed Cemil İmamoğulları, sunulan tanık listesiyle davanın uzatılmak istendiğini belirterek, "Deliller yeterince açıktır. Davalı, Man Adası'ndaki para transferi ile vergi kaçırıldığını ikinci defa dile getirmektedir. Ancak bu hususun doğru olmadığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yapmış olduğu soruşturma sonucunda, verdiği kovuşturmaya yer olmadığına dair kararla sabittir. Davalı 'çamur at izi kalsın' siyaseti yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Mahkeme Hakimi Kılıç, davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatının İlker Başbuğ, Işık Koşaner, Abdüllatif Şener, Kadir Özbek, Ali Suat Ertosun, İlhan Cihanner, Dursun Çiçek, Celal Ülgen ve Aykut Erdoğdu'nun tanık olarak dinlenilmesi talebini, bu davadaki uyuşmazlığın çözümüne katkı sağlamayacağı, tam aksine davayı gereksiz yere uzatacağı gerekçeleriyle reddetti.

Hakim Kılıç, Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun 46. maddesine göre, davanın hüküm için yeterli derecede aydınlandığını belirterek, tahkikatın bittiğini taraflara bildirdi.