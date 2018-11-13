Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı 500 bin liralık tazminat davasında karar çıktı

Davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan daha önce yaptıkları reddi hakim talebini yeniledi. Mahkeme, davalının reddi hakim talebinin davayı uzatmaya yönelik olduğunu gerekçe göstererek reddetti. Son sözü sorulan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan, "Bundan sonraki davacı taraf sayın Cumhurbaşkanı olduğu zaman davanın doğrudan kabulüne karar verelim. Davalı tarafın delilleri toplanmadığı gibi talepleri de kanuna ve hukuka aykırı önceden doldurulmuş gerekçelerle geri çevrilmektedir" dedi.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Mann Adası belgeleri ve kozmik odaya ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 500 bin liralık manevi tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 130 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

Avukat Çağlayan, "Bu dosyada şunu görüyoruz; davacı taraf bir iddiada bulunmuştur, davalı tarafın bir beyanda bulunmuştur. Sadece bu beyanda bulunup bulunmadığı araştırılmış, bu beyanın haklılığı, haksızlığı konusunda herhangi bir araştırma yapılmamıştır" dedi. Meslek kuralları gereği de savunma yapmalarının ve dosyaya ilişkin beyanda bulunmalarının herhangi bir anlamı olmadığını söyleyen avukat Çağlayan, "Dosyada karar kurulması aşamasında bulunmamızla bulunmamamız arasında bir fark olmadığından dolayı biz duruşmayı bu noktada terk ediyoruz" dedi.

AVUKATLAR TARTIŞTI

Bunun üzerine davacı Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, "Sizde mi cübbe çıkartacaksınız, yapmayın ya. Mesleğiniz çok kutsal. Mahkemeyi siyaset meydanına çeviriyorsunuz" dedi. Avukat Yıldız, "Delillerimizi dosyaya koyduk, tüm deliller toplanmıştır. Davayı kaybedeceklerini anladıkları için bu yönde de emsal kararlar olmasına rağmen usulsüz beyanlarını kabul etmiyoruz, davanın kabulünü istiyoruz" dedi.

Avukat Çağlayan, delillerinin toplanmadığını öne sürerek, "Belgeleri mahkemeye getirip sunma imkanımız bulunmamaktadır, zira bu belgeler savcılıktadır. Savcılık da belgelerin gerçek olduğunu kabul etmiştir" dedi. Bu sırada Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız ile avukat Çağlayan bir süre tartıştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI DURUŞMAYI TERK ETTİ

Avukat Çağlayan, kararın açıklanacağı sırada duruşma salonunu terk etti. Kararını açıklayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek davalı Kılıçdaroğlu'nun davacı Erdoğan'a 130 TL manevi tazminatı faizi ile ödemesine karar verdi.

