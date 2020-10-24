Erdoğan'ın Macron Yorumu Sonrası Fransa Büyükelçisini Çağırdı

Türkiye ile Fransa arasında Doğu Akdeniz kriziyle zirve yapan anlaşmazlık bugün yeni bir boyut kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkındaki ‘‘zihinsel noktada tedaviye ihtiyacı var’’ şeklindeki sözlerinden sonra 19 Ağustos’ta Türkiye Cumhurbaşkanı’na güven mektubu sunmuş olan Ankara Büyükelçisi Herve Magro’yu Paris’e çağırdı.

Fransa: "Gereksiz polemiğe girmeyeceğiz"

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, ‘‘Erdoğan’ın sözleri kabul edilemez. Aşırılık ve kabalık bir yöntem olamaz. Erdoğan’ın siyasi yolunu değiştirmesini istiyoruz çünkü bu her bakımından tehlikeli. Gereksiz polemiğe girmeyeceğiz ve bu hakaretleri kabul etmiyoruz’’ dendi.

Erdoğan: ‘‘Macron’ın zihinsel noktada tedaviye ihtiyacı var’’

Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Kayseri’de düzenlediği kongrede konuşan Erdoğan, Fransa’nın Libya’da darbecilere destek verdiğini söyledikten sonra Fransa Cumhurbaşkanı’na sert sözlerle yüklendi.

Erdoğan, ‘‘Hele hele bu Macron denilen zatın İslam’la derdi nedir? Müslümanlarla derdi nedir? Bunun bir defa, Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir? Öncelikle akli noktada kontrol. Güya özgürlüğün laikliğin kalesi Fransa’da Peygamber efendimize hakaret eden karikatürlerin binaların dış yüzeylerine yansıtılması en sefilinden bir bayağılıktır. Bunun adı da özgürlük değil, düpedüz İslam düşmanlığıdır. Avrupa’daki her İslam düşmanlığın Türk düşmanlığı olduğunu da asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Çünkü Batılı için Müslüman Türk’tür, Türk Müslümandır. Avrupa faşizmi yeni bir safhaya girmiştir’’ dedi.