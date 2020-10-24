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Erdoğan'ın Macron Yorumu Sonrası Fransa Büyükelçisini Çağırdı

24.10.2020 22:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macron hakkındaki ‘‘zihinsel tedaviye İhtiyacı var’’ sözleri üzerine Fransa büyükelçisini Paris'e çağırdı

Erdoğan'ın Macron Yorumu Sonrası Fransa Büyükelçisini Çağırdı

Türkiye ile Fransa arasında Doğu Akdeniz kriziyle zirve yapan anlaşmazlık bugün yeni bir boyut kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkındaki ‘‘zihinsel noktada tedaviye ihtiyacı var’’ şeklindeki sözlerinden sonra 19 Ağustos’ta Türkiye Cumhurbaşkanı’na güven mektubu sunmuş olan Ankara Büyükelçisi Herve Magro’yu Paris’e çağırdı.

Fransa: "Gereksiz polemiğe girmeyeceğiz"

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, ‘‘Erdoğan’ın sözleri kabul edilemez. Aşırılık ve kabalık bir yöntem olamaz. Erdoğan’ın siyasi yolunu değiştirmesini istiyoruz çünkü bu her bakımından tehlikeli. Gereksiz polemiğe girmeyeceğiz ve bu hakaretleri kabul etmiyoruz’’ dendi.

Erdoğan: ‘‘Macron’ın zihinsel noktada tedaviye ihtiyacı var’’

Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Kayseri’de düzenlediği kongrede konuşan Erdoğan, Fransa’nın Libya’da darbecilere destek verdiğini söyledikten sonra Fransa Cumhurbaşkanı’na sert sözlerle yüklendi.

Erdoğan, ‘‘Hele hele bu Macron denilen zatın İslam’la derdi nedir? Müslümanlarla derdi nedir? Bunun bir defa, Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir? Öncelikle akli noktada kontrol. Güya özgürlüğün laikliğin kalesi Fransa’da Peygamber efendimize hakaret eden karikatürlerin binaların dış yüzeylerine yansıtılması en sefilinden bir bayağılıktır. Bunun adı da özgürlük değil, düpedüz İslam düşmanlığıdır. Avrupa’daki her İslam düşmanlığın Türk düşmanlığı olduğunu da asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Çünkü Batılı için Müslüman Türk’tür, Türk Müslümandır. Avrupa faşizmi yeni bir safhaya girmiştir’’ dedi.

Erdoğan: İkide bir Erdoğan’la uğraşıyorsun ama bu sana bir şey kazandırmaz’’

Fransa’nın Dağlık Karabağ nedeniyle Azerbaycan’la savaşan Ermenistan’a silah gönderdiğini de vurgulayan Erdoğan, 10 Eylül’de ‘‘Türkiye provokasyonları artırıyor ve bu büyük ülkeye yakışmıyor. Türk halkı büyük bir halk ve başka şeyler hak ediyor. Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız’’ demiş olan Fransa liderinin kendisiyle uğraştığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘‘İkide bir Erdoğan ile uğraşıyorsun. Erdoğan ile uğraşmak sana bir şey kazandırmaz. Zaten bir yıl sonra seçim var. Seçimde de akıbetini göreceğiz. Yolunun pek uzak olduğunu zannetmiyorum. Niye? Yahu Fransa'ya bir şey kazandıramadı ki kendine bir şey kazandırsın. Ve bizim ilkeli tavırlarımız, kesinlikle bundan sonra da aynen devam edecektir. Şu anda, Azerbaycan'daki felaketlerin arkasında bunlar var. Bu işgallerin arkasında bunlar var. Minsk Üçlüsü içerisinde yer alıyorsun. Bugüne kadar ne yaptınız? İşgalden Azeri topraklarını kurtardınız mı? Hayır. Sadece Ermenilere silah gönderiyorsunuz ve Ermenilere gönderdiğiniz silahlarla, barış tesis edeceğinizi zannediyorsunuz. Edemezsiniz. Çünkü dürüst değilsiniz’’ diye konuştu.

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