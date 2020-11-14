Erdoğan'ın Maraş ziyaretine Kıbrıs'tan tepki

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiades ziyareti "şimdiye kadar görülmemiş bir provokasyondur" sözleriyle eleştirdi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 46 yıl sonra Ekim ayında yeniden açılan Kapalı Maraş bölgesine Pazar günü yapmayı planladığı ziyarete AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nden sert tepki geldi. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, Erdoğan'ın ziyaretini "şimdiye kadar görülmemiş bir provokasyon" olarak niteledi ve eleştirdi. Anastasiades, Erdoğan'ın ziyaretinin ayrıca Birleşmiş Milletler'in (BM) Kıbrıs kararını ihlal ettiğini de söyledi. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiades yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'taki bölünmeyi ortadan kaldırmaya yönelik çözüm çabalarının altını oymak anlamına geldiğini de savundu.

Kuzey Kıbrıs'ın Gazimağusa kentinin doğu kesimindeki sahil bölgesinde bulunan Kapalı Maraş'ta sahil boyundaki iki caddenin asfaltlandığı ve Erdoğan'ın yarın bu bölgeyi ziyaret edeceği ve kutlamalar yapılacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte Kapalı Maraş bölgesini 15 kasım'da ziyaret edeceğini partisinin Kahramanmaraş kongresinde duyurmuştu.