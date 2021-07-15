Erdoğan’ın Memleketi Rize’de Sel Felaketi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’de, Güneysu ilçesi yanı sıra Çayeli ve pek çok yerleşim yerinde yoğun yağışlara bağlı sel felaketi yaşandı. Selde 2 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gece geç saatlerden itibaren sel felaketi yaşanan bölgede incelemelerde bulunmaya başladı.

Ana muhalefet partisi CHP de, Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, YDK Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’la, Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya’dan oluşan bir heyeti Rize’ye gönderdi.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Başkanlığı’nın (AFAD) yaptığı yazılı bilgilendirmede, sel felaketine gerekçe olarak 13 Temmuz Salı günü başlayan ve dün de devam eden yağışlar gösterildi. Açıklamada “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre Rize ili Çayeli ilçesi Bakır istasyonunda metrekareye 190 kilogram, Çayeli ilçesi TEİAŞ istasyonunda metrekareye 148 kg, Güneysu ilçesinde metrekareye 207 kilogram yağış düştüğü öğrenilmiştir” bilgisi verildi. Bu yağışlar nedeniyle Rize’nin Güneysu, Pazar, Ardeşen, Çayeli, Hemşin ve Çamlıhemşin ilçelerinde çok sayıda ev göçmesi gibi ihbarlar yapıldığı açıklandı.

Kayıp vatandaşlar konusunda arama-kurtarma çalışmalarıyla ilgili “Merkez Muradiye beldesinde 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış olup, 2 vatandaşımızın arama çalışmaları devam etmektedir. Güneysu ilçesinde 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış olup 4 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Arama çalışmaları, halihazırda bölgeye ulaşan 85 personel ile devam etmektedir. Yürütülen çalışmalara destek olmak üzere Trabzon, Giresun ve Samsun illeri AFAD ve Jandarma kaynaklarından, canlı arama ve kadavra köpekleri görevlendirilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı 30 gemi personeli ile 1 sahil güvenlik gemisi ve 5 dalıcı personeli ile Taşlıdere mevkiinde arama çalışmalarına devam etmektedir. AFAD’a bağlı İl Müdürlüklerinden 29, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 10 olmak üzere toplam 39 dalgıç görevlendirilmiştir” bilgisi aktarıldı.

Rize genelinde 24 bin abone elektriksiz, 72 köy yolu kapalı

Açıklamada, 288 trafo merkezinde toplam 24 bin aboneye elektrik enerjisi verilemediğini ancak arıza giderme çalışmalarına başlandığı belirtilerek, 72 köyle yolların kapalı olması nedeniyle karadan ulaşımın sağlanamadığı ifade edildi.

Çayeli ilçesinde Büyükköy Beldesi’nde 7 farklı noktada 35 kişi, Güneysu ilçesinde 4 farklı noktada 20 kişi, Muradiye Beldesi’nden 3 kişi, Karayemiş’ten 30 kişi, Ambarlık köyünden 15 kişi olmak üzere toplam 103 kişinin tahliye edildiği bildirildi. Güneysu Merkez Mahallesi’nden tahliye edilen 15 kişinin Güneysu Spor Lisesi yurduna yerleştirildiği dile getirildi.

Bu arada CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da yazılı açıklamasıyla “Tam bir yıl önce Çayeli’de yine benzer felaketi yaşadık. Rize’de son 20 yılda sel nedeniyle, 76 canımızı kaybettik. İklim krizi bilinen acı gerçek. Sorarsanız bakanlık buna karşı eylem planı yaptı. kağıt üzerinde Karadeniz’i kurtarmaya çalışıyorlar” tepkisini gösterdi.

