HABER

Erdoğan'ın mesajına Altun'dan yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 02:35 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez oy kullanacak ve genç seçmene yönelik mesajını içeren videoya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Ben varım, şehrim, ülkem #BanaEmanet' diyen bir gençlikle omuz omuza vereceğiz" cevabını paylaştı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez oy kullanacak ve genç seçmene yönelik mesajını içeren videoya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medyadan yanıt verdi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı 31 Mart yerel seçimlerinde ilk defa oy kullanacak genç seçmenlere yönelik bir proje hazırladı.

Proje kapsamında ilk defa oy kullanacak seçmenler ile 18-30 yaş aralığındaki seçmenlerin adreslerine 81 ilde bulunan teşkilat üyelerince zarf içerisinde kartpostal gönderilecek.

Kartpostaldaki QR kodunu telefon kameralarıyla okutanlar "sanaemanet.com.tr" adresinde kendilerine özel sürpriz bir video ile karşılaşacak.

Videoda kendi isimlerine özel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir mesaj olacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Gençlik Kolları tarafından kendisine özel hazırlanan videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını Twitter hesabından paylaştı.

Erdoğan vidoda, gençleri en kalbi duygularıyla selamlayarak bugün dünyada ve Türkiye'de hayatın her alanı gibi fikirleri paylaşma yöntemlerinin de hızla dijitalleştiğine dikkati çekti.

Geçmişte daha çok yazılı olarak ifade ettikleri bazı mesajları bu vesile ile gençlere dijital olarak ulaştırmak istediklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, videodaki mesajında şunları kaydetti:

"Değişim, hayatın bir gerçeği olduğu gibi buna uygun adımları atmak da güçlü ve büyük Türkiye hedefimizin temel şartıdır. Ülkemizi kalkındırarak, büyüterek, istihdamı artırarak size ve milyonlarca gencimize daha güçlü eğitim alt yapısı ve girişimcilik fırsatları sunmak için çalıştık. 31 Mart seçimlerinden başarıyla çıkarak şehirlerimizi sizinle birlikte yönetmek, sizinle birlikte ileriye taşımak istiyoruz. Bunun için belediye başkanlıklarında, belediye ve il genel meclis üyeliklerinde gençlerin temsiline özel önem veriyoruz. Sizden, bu kutlu yürüyüşte bizimle birlikte olmanızı istiyorum. Gelin, Türkiye için omuz omuza mücadele edelim."

- Altun'dan cevap

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun da Erdoğan'ın mesajına, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Kim var' diye seslenilince sağına soluna bakmadan 'Ben varım, şehrim, ülkem #BanaEmanet' diyen bir gençlikle omuz omuza vereceğiz. Şehirlerimizi, ülkemizi birlikte yöneteceğiz. İyi ki varsınız gençler." cevabını verdi.

10 bin erkekle birlikte olan eski seks işçisinden olay itiraflar!10 bin erkekle birlikte olan eski seks işçisinden olay itiraflar!
Dikkatsiz sürücü otoyolu savaş alanına çevirdi!Dikkatsiz sürücü otoyolu savaş alanına çevirdi!
TBMM Başkanı Şentop; “Böyle bir perspektif sadece Türkiye’de var dediler”TBMM Başkanı Şentop; “Böyle bir perspektif sadece Türkiye’de var dediler”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

En Çok Okunan Haberler

BDDK'dan flaş açıklama: Soruşturma başlatıldı

BDDK'dan flaş açıklama: Soruşturma başlatıldı

'İsteyen hapseder isteyen vurdurur' Akşener'den konuşulacak sözler!

'İsteyen hapseder isteyen vurdurur' Akşener'den konuşulacak sözler!

Norveç'te 1300 kişiyi taşıyan gemi kırmızı alarm verdi

Norveç'te 1300 kişiyi taşıyan gemi kırmızı alarm verdi

Yerinden kopan römork aile faciasına neden oldu! Geriye sadece...

Yerinden kopan römork aile faciasına neden oldu! Geriye sadece...

İşte Cüneyt Çakır'ın tuttuğu takım

İşte Cüneyt Çakır'ın tuttuğu takım

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dikkatsiz sürücü otoyolu savaş alanına çevirdi! Aydınlatma direğini bile yerinden söktü!

Dikkatsiz sürücü otoyolu savaş alanına çevirdi!

Düğün dönüşü feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Düğün dönüşü feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 23 Mart 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekildi! İşte kazandıran numaralar

Kastamonu'da korkunç kaza! 3 uzman çavuştan acı haber

3 uzman çavuştan acı haber!

Şanlıurfa'da yerinden kopan römork faciaya neden oldu: 2 ölü, 5 yaralı

Yerinden kopan römork aile faciasına neden oldu! Geriye sadece...

Tekirdağda'ki feci kazada TIR ikiye bölündü

Feci kaza! TIR ikiye bölündü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.