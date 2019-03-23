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Erdoğan'ın mesajına "Bana emanet" yanıtı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2019 22:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez oy kullanacak ve genç seçmene yönelik mesajını içeren videoya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve AK Parti Genel Başkan yardımcıları "#Banaemanet" etiketiyle sosyal medyada cevap verdi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez oy kullanacak ve genç seçmene yönelik mesajını içeren videoya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve AK Parti Genel Başkan yardımcıları "#Banaemanet" etiketiyle sosyal medyada yanıt verdi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca 31 Mart yerel seçimlerinde ilk defa oy kullanacak genç seçmenlere yönelik bir proje hazırlandı. Buna göre, ilk kez oy kullanacak seçmenler ile 18-30 yaş aralığındaki seçmenlerin adreslerine 81 ilde bulunan teşkilat üyelerince zarf içerisinde kartpostal gönderilecek. Kartpostaldaki QR kodunu telefon kameralarıyla okutanlar "sanaemanet.com.tr" adresinde kendilerine özel sürpriz bir video ile karşılaşacak. Videoda kendi isimlerine özel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir mesaj olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizden bu kutlu yürüyüşte bizimle birlikte olmanızı istiyorum. Gelin Türkiye için omuz omuza mücadele edelim. Gelin şehirlerimiz için birlikte çalışalım. Siz bu ülkenin ve milletimizin geleceğisiniz, umudusunuz, hayalisiniz. Belediye işi gönül işidir. Gelin milletimizin gönlündeki hayallerini birlikte gerçeğe dönüştürelim." ifadeleriyle gençlere mesajını iletecek.

- "Sayın Cumhurbaşkanım, mesajınızı aldım"

Sosyal medyada "#banaemanet" etiketiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan yardımcıları da kendi isimlerine özel hazırlanan video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, mesaja "Sayın Cumhurbaşkanım, mesajınızı aldım gönül belediyeciliği için Türkiye #BanaEmanet", AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Biricik Türkiye'mizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacak gençlerimiz bugün 'Adana bana emanet, Türkiye #banaemanet' mottosuyla Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajını dünyaya haykırıyorlar. Türkiye'nin güçlü geleceği gençlerimizi kutluyorum." cevabını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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