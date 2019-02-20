Erdoğan'ın misafiri olan yaşlılar, duygularını AA'ya anlattı

SÜLEYMAN TUNÇ - Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Birinci Yaşlılık Şurası kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelme fırsatı bulan 102 yaşındaki Yaşar Baştürk ve 107 yaşındaki Şükriye Özbay, duygularını Anadolu Ajansı ile paylaştı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinden gelen Baştürk, AA muhabirine, köyünde 55 yıl çobanlık yaptığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetinden dolayı çok memnun olduğunu söyledi.

Baştürk, 1960 askeri darbesinin ardından Adnan Menderes'in idamıyla kötü günler geçirdiklerini belirterek, "Demokrat Partililerin tümünü topladılar. Camide namaz kılanları bile toplayıp dayak attılar. Ben de çok dayak yedim. Rahmetli Menderes gitti ama şimdi Cenab-ı Allah Tayyip Erdoğan'ı bu milletin başına nasip etti." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmeyi çok istediğini ve sürekli dua ettiğini dile getiren Baştürk, şunları söyledi:

"Benim Enes isminde bir torunum var. Postacı memurlar zarf getirdi, 'Bu kimden dedim? Tayyip dedemden.' dedi. Çocukların bile ruhuna işledi çok şükür. Hastane kuyruklarında iki gün yatıyorduk. Şimdi eczanede ilacımız, fırında ekmeğimiz var çok şükür. Devletimiz bize baktığı gibi dışarıda Avrupa'ya bakıyor. Dünyadan bile takdir alıyoruz. Allah onun yedi ceddine rahmet etsin, üzerimizden eksik etmesin."