Erdoğan'ın "müjde"si 135 milyar metreküp doğal gaz

Erdoğan, "Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce duyurduğu "müjde"yi açıkladı. Zonguldak'ta Filyos Limanı'nın açılış törenine katılan ve burada bir konuşma yapan Erdoğan, Karadeniz'de çalışmalarını sürdüren Fatih sondaj gemisinin, Sakarya Gaz sahasında yer alan Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi yaptığını açıkladı.

Fatih sondaj gemisinin geçen yıl da 405 milyar metreküplük doğal gaz keşifleri yaptığını belirten Cumhurbaşkanı, son keşifle birlikte toplam miktarın 540 milyar metreküpe ulaştığını ve bu gazın 2023'te kullanıma sunulması için çalışmaların "canla, başla, gece gündüz" devam ettiğini ifade etti.

Söz konusu doğal gazın çıkarılma planlarına da değinen Erdoğan, "Üç etapta çıkarmayı planlıyoruz. Birinci aşama deniz tabanında kurulacak doğalgaz üretim sistemleri. İkinci aşama karada doğal gazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek tesistir. Üçüncü aşama ise denizdeki sistemle karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır. Doğalgaz kullanıma hazır hale geldiğinde zaten ekonomimize büyük katkı sağlayacaktır. İlk etapta 10 kuyunun sondajını ve tamamlama işlemini bitirecek, ardından yeni sahalara açılacağız" dedi.