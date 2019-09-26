Erdoğan’ın New York’taki Son Gününde Yoğun Diplomasi Trafiği

Erdoğan’ın New York’taki programı yapacağı ikili görüşmelerle sürecek. Erdoğan, New York’taki temasları kapsamında akşam katılacağı, Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenecek “10. Türkiye Yatırım Konferansı” ile sona erecek. Erdoğan’ın, katılacağı son etkinlikte bir konuşma yapması bekleniyor.

Erdoğan daha sonra basına kapalı olarak yapılan Türkiye, Pakistan ve Malezya üçlü toplantısına katıldı.

Erdoğan, Türkiye ve Pakistan tarafından ortaklaşa düzenlenen “Nefret Söylemiyle Mücadele” konulu yan etkinliğe Pakistan Başbakanı İmran Han ile birlikte katıldı.

74. BM Genel Kurul çalışmalarına katılmak için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarının son gününde çok sayıda ikili görüşme yaptı.

New York’taki temaslarını bu akşam tamamlayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yerel saatle 22:00’da, özel uçağı ‘Can’ ile Türkiye’ye hareket etmesi bekleniyor.

Emine Erdoğan ‘Sıfır Atık Projesi’ni’ BM’de anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da, New York’ta çeşitli etkinliklere katılıyor. Emine Erdoğan, bugün BM’de “Sürdürülebilir Atık ve Kaynak Yönetiminde Problemler ve Çözümler: Sıfır Atık’la ilgili Ulusal Girişimler Neden Önemli?” konulu yüksek düzeyli yan etkinliğe katıldı.

Panele Emine Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi ve Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşleri, KKTC, Tayland, Irak, Bulgaristan, Somali, Litvanya, Norveç, Yunanistan ve Fas liderlerinin eşleri ve Ürdün Prensesi Dina Mired de yer aldı.

“Eyleme geçme vakti”

Emine Erdoğan, paneldeki konuşmasında, "Her çağ kendine has trajediler üretiyor. Yaşadığımız çağı, teknoloji ya da bilgi çağı olarak nitelesek de aslında bir plastik çağında yaşıyoruz. Ne yazık ki plastikler dünyamızı sarmış durumda. Biz de bu atıklara karşı mücadelemizin ilk adımlarını Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve bakanlık binaları gibi kamu binalarında attık. Bazı tedbirler almak yanında dünyanın vicdanına da seslenmemiz gerektiğine inanıyorum. Çevre krizi dediğimiz şey en nihayetinde yaşam tarzımızın, üretim biçimlerimizin, yani özü tüketime dayanan bu dünya düzeninin bir bedelidir. Biz, bu bedelin etkilerini tersine çevirmek için 2017'de Türkiye'de sıfır atık hareketini başlattık. BM 74. Genel Kurulu çerçevesinde ele alınan iklim değişikliği zirvesinin önemli kararlara vesile olmasını diliyorum. Deniz çöpleri ve mikro plastikler üzerine yeni bir uluslararası sözleşmenin hazırlanmasını acil görüyorum. Bu konuda düşünmek, konuşmak, rapor hazırlamak değil, eyleme geçme vaktidir" diye konuştu.

BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı ve Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Profesör Jeffrey D. Sachs, BM Çevre Programı Genel Sekreter Yardımcısı ve New York Ofisi Direktörü Satya S. Tripathi, Dünya Sağlık Örgütü Halk Sağlığı, Sağlığın Çevresel ve Sosyal Belirleyicileri Birimi Direktörü Dr. Maria Neira da panelde konuşma yaptı.

