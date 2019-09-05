"Erdoğan’ın nükleer silah açıklaması gerçekçi değil"

Ali Ahmed, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın,"Nükleer füzemizin olmamasını kabul etmiyorum" sözlerini değerlendirdi, nükleer silah sahibi ülkelere bir tane daha eklenmesinin doğru olmayacağını vurguladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çarşamba günü Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda, "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum" sözleri tartışma yarattı. Erdoğan'ın açıklamasını sorduğumuz enerji uzmanları, Türkiye'nin nükleer başlıklı füze sahibi olmasını "gerçekçi bulmadıklarını" ve nükleer silah sahibi olmanın "bölgesel ve uluslararası sonuçları" olacağını belirtti. DW Türkçe'ye konuşan Beyrut Amerikan Üniversitesi Enerji Politikaları ve Güvenliği Programı Direktörü Dr. Ali Ahmed, Erdoğan'ın dünyada çok sayıda ülkede nükleer silah olduğuna dikkat çekmekte haklı olduğunu belirtti. Ancak Ahmed, nükleer silah sahibi ülkeler listesine bir tane daha ülke eklenmesinin doğru olmayacağını vurguladı. "Nükleer silahların ortadan kaldırılması üzerine çalışılmalı"

Dr. Ahmed, Erdoğan'ın nükleer silah edinme konusunda yaptığı açıklamayı gerçekçi bir bakış olarak değil, siyasi bir yorum olarak değerlendirdi. Türkiye'nin nükleer silah edinmesine yönelik demeci gerçekçi olmasa da, yine de açıklamanın küresel ve bölgesel ölçekte ciddiye alınması gerektiği görüşünü savundu. Ortadoğu'daki diğer ülkelerin de nükleer silah sahibi olma niyeti taşıdıklarının altını çizen uzman, "Halbuki Ortadoğu ülkelerinin yapması gereken, nükleer silahların ortadan kaldırılması üzerine çalışmak olmalı" dedi. Ahmed ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının, İran'ın atacağı adımlara gözlerini diken uluslararası kamuoyunun, büyük resmi tartışmaya açması açısından da önemli olduğunu belirtti. "Yani nükleer silah sahibi olsun olmasın, bölgedeki ülkelerin nükleer silah konusunu tartışmaya açması açısından Erdoğan'ın sözleri dikkate alınmalı." Chen Kane: Bir anda sahip olabileceğiniz bir şey değil Washington merkezli James Martin Nükleer Silahsızlanma Araştırma Merkezi'nden uzman Chen Kane ise nükleer silah edinmenin karmaşık bir süreç olduğunu hatırlattı.