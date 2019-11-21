"Erdoğan'ın önüne 'Dur tabelası' konulsun"

Yeşiller, olayı Ankara'nın bir provokasyonu olarak niteledi.Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği için çalışan bir avukatın Türkiye'de casusluk şüphesiyle tutuklanmasına tepkiler artıyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın "Kabul edilemez" olarak değenlendirdiği olaya muhalefetteki Yeşiller'den de tepki geldi.

Yeşiller partisi meclis grubunun dış politika sözcüsü Omid Nouripour Perşembe günü Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada, Yımaz S. adlı elçilik avukatının tutuklanmasını bir provokasyon olarak nitelendirdi.

Berlin'in Ankara'ya "gereken cevabı" vermesi gerektiğini kaydeden Nouripour, "Alman Büyükelçiliği'nin güvenilir gördüğü bir kişiyi tutuklamak, Ankara'nın fitilini ateşlediği provokasyonun bir sonraki aşamasıdır. Burada diplomatik teamüllerin yanı sıra Almanya'daki yürütme organının bizzat kendisi de ihlal edilmiş oluyor" dedi.

Yeşiller milletvekili Nouripour, Alman hükümetinin Ankara'ya tepkisini sert bir şekilde iletmesi gerektiğini belirterek, "Hükümet artık tepkisini açıkça dile getirmeli ve Erdoğan'ın önüne bir dur tabelası koymalıdır" diye konuştu.